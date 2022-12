Zaradi žleda nekateri vlaki ne vozijo. Organiziran je nadomestni prevoz

S Slovenskih železnic so sporočili, da na relaciji Maribor–Šentilj ter Pragersko–Ptuj zamujajo vlaki, za potnike pa so urejeni nadomestni prevozi. Zaradi poslabšanja vremenskih razmer (žled na vozni mreži) bodo namesto vlakov, ki vozijo proti in iz Šentilja, organizirani nadomestni avtobusni prevozi, razen za vlak 311. Nadomestni avtobusi ustavljajo na vseh postajah in postajališčih kot sicer vlak po voznem redu, so sporočili in pojasnili, da zaradi nadomestnih avtobusov nastajajo zamude.