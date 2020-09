Zaradi zlorabe uradnega položaja ovadeni Hojs, Kangler in Bradač

Zaradi zlorabe uradnega položaja sta vrhovno in okrožno državno tožilstvo prejela anonimno kazensko ovadbo zoper notranjega ministra v odhodu Aleša Hojsa, direktorja Direktorata za policijo in druge varnostne naloge MNZ Lada Bradača in državnega sekretarja na MNZ Franca Kanglerja. Kot smo že pred časom razkrili, je Kangler od prvega moža policije Andreja Juriča zahteval sankcije zoper kriminaliste NPU, ki so preiskovali kazniva dejanja, povezana s prostitucijo v novogoriškem klubu Marina, pri čemer je bil ovaden mariborski poslovnež Jože Kojc. Ovadba proti Hojsu pa se nanaša na pet predkazenskih postopkov in njegov zahtevek po uvedbi revizije.

Kot navajajo v obrazložitvi ovadbe, je minister za notranje zadeve Aleš Hojs konec julija v. d. generalnega direktorja policije Andreju Juriču poslal dokument Usmeritve in obvezna navodila št. 9/2020, s katerim je odredil izvedbo t. i. revizije petih odmevnih predkazenskih postopkov, ki jih je usmerjalo državno tožilstvo. PREBERI ŠE Notranji minister Aleš Hojs zahteva revizijo že zaključenih kriminalističnih preiskav "Ob tem je pomembno, da kazenska procesna zakonodaja ne pozna instituta revizije, hkrati pa 8. odstavek 4. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji izrecno določa, da pooblastilo ministra, da usmerja delo policije, preneha, ko usmerjanje prevzame državno tožilstvo. Ko policija zaključi predkazenski postopek in poda na državno tožilstvo zaključni dokument v obliki kazenske ovadbe ali poročila, pa lahko dodatne ukrepe za zavarovanje morebitnih dokazov v skladu z Zakonom o kazenskem postopku poda le pristojni državni tožilec ali preiskovalni sodnik, v nobenem primeru pa ne minister," piše v ovadbi. icon-expand Aleš Hojs FOTO: POP TV Oba osumljena, tako minister Hojs, ki je usmeritve podpisal, kakor direktor Direktorata za policijo in druge varnostne naloge Lado Bradač, ki je bil odgovoren za njihovo pripravo, sta po prepričanju avtorjev ovadbe v. d. generalnega direktorja policije odredila ukrep, ki je v nasprotju z zakonom, s tem pa sta tudi prestopila meje svojih pravic, saj sta zahtevala ravnanje, ki je zgolj v pristojnosti državnega tožilca ali preiskovalnega sodnika. "Ob tem ni nezanemarljivo dejstvo, da so vsi primeri, katerih "revizija" je bila odrejena z navedenimi usmeritvami in obveznimi navodili, tesno povezani z interesi politične stranke, ki ji pripada minister za notranje zadeve v odhodu," še navajajo v ovadbi. Hojs in Bradač naj bi si s tem pridobila nepremoženjske koristi. Več o podrobnostih glede kazenske ovadbe boste lahko izvedeli v današnji informativni oddaji 24UR. Na ovadbo se je na Twitterju že odzval notranji minister Hojs. Kot je zapisal, se "pritiski globoke države nadaljujejo. Kazenska ovadba zaradi zahteve, da se preveri, zakaj se v milijonskih oškodovanjih javnega denarja in pranja denarja za teroriste ni zgodilo nič." Ovadba proti Kanglerju V začetku meseca smo poročali o zahtevah državnega sekretarja Franca Kanglerja, ki je terjal sankcije za preiskovalce NPU, ki so zaradi prostitucije ovadili njegovega znanca Jožeta Kojca. Zoper Kojca, ki je po naših informacijah za pomoč prosil tudi notranjega ministra Hojsa, na koprskem okrožnem sodišču poteka postopek zaradi domnevne zlorabe prostitucije v novogoriškem klubu Marina. icon-expand Franc Kangler FOTO: POP TV V ovadbi Kanglerju očitajo, da je dvakrat, 20. avgusta in 28. avgusta, izrabil svoj uradni položaj, ko je zaradi nepravnomočne izločitve dokazov s strani sodišča, pridobljenih v predkazenskem postopku v zadevi Marina, kot politik ocenil, da so preiskovalci NPU v zadevi ravnali nezakonito. Kangler je v dopisu izrazil zahtevo, da o zatrjevanih nepravilnostih konkretnih preiskovalcev, ki so delali na zadevi, obvesti Posebni oddelek Specializiranega državnega tožilstva, pristojen za pregon uradnih oseb s pooblastili policista. "S tem dejanjem je državni sekretar Franc Kangler izrabil svoj uradni položaj in presegel meje svojih pristojnosti s ciljem, da bi svojemu znancu Jožetu Kojcu, ki je eden izmed obdolžencev v kazenskem postopku, pridobil nematerialno korist," mu očitajo v ovadbi. PREBERI ŠE Kanglerjevi pritiski na policiste, ki so ovadili njegovega znanca Avtorji ovadbe predlagajo, da pristojno državno tožilstvo v okviru svojih pristojnosti izvede vse ukrepe za zavarovanje dokazov in sledi, pri čemer poudarjajo, da oba navedena primera "izkazujeta veliko nevarnost, da bodo osumljenci tudi v teh predkazenskih postopkih izkoristili svojo moč in vpliv ter z različnimi metodami in ukrepi poskušali aktivno vplivati na njihov potek."