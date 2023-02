Žarku Gorenjcu za umor žene 23 let zapora

Po Tajnškovih besedah je več prič izpovedalo, da je nad ženo začel vršiti fizično nasilje, to se je stopnjevalo, ker se temu ni uprla. Večkrat ji je zagrozil, da jo bo ubil, odvetnici, s katero se je posvetovala, pa je izpovedala, da jo je tudi večkrat davil. Ker je bil obdolženi sprva policist, družbeni ugled pa je užival tudi zaradi službe na Banki Slovenije, je bila žrtev v skrbeh, da ji bo lahko preprečil odhod iz zveze.

Pri tem je Tajnšek navedel, da Gorenjc ni mogel preboleti tega, da bi bil zapuščen. "Objekt je raje uničil, kakor da bi ga izgubil," je povzel njegovo osebnostno strukturo. Povrh bi se ob razpadu zveze izvedelo, da pije alkohol, uživa kokain in nad svojo ženo vrši resno nasilje.

Sodni izvedenci so nadalje ugotovili, da je bil obtoženec med kaznivim dejanjem prišteven, sicer zmanjšano, ampak ne bistveno, kar mu je sodišče poleg nekaznovanosti in osebnostne strukture štelo v olajševalne okoliščine. Med obteževalnimi je predsednik sodnega senata naštel dejstva, da je ubil ženo in to ob prisotnosti hčere, da ni izkazal posebnega obžalovanja in da je ta njegova težnja trajala dalj časa. Do začetka prestajanja zaporne kazni mu je tudi podaljšal pripor.