Zarubili so jima že pol hiše z gostilno, zdaj jima grozi, da bosta pristala na cesti

Katarina in Stjepan Mesaroš sta se pred 35 leti iz Hrvaške preselila v Ormož, si zgradila hišo, pod njo pa majhno gostilno."Nisem zapravljiv, nikoli nisem nikamor šel. Z ženo sva vedno samo delala,"je povedal Stjepan. Vendar je nato nastopila gospodarska kriza. Prišla so odpuščanja, ljudje so bili brez dela, v njuno gostilno ni bilo skoraj nikogar več.

"Delo v gostilni kar ni in ni steklo, imeli pa smo dolžnosti tudi do natakarjev," je situacijo opisal Stjepan. Ker prometa ni bilo, si je denar za plače zaposlenih izposojal od ženine skromne pokojnine, ki je v Sloveniji znašala 485 evrov, za štiri leta in pol delovne dobe na Hrvaškem pa še dodatnih 17 evrov. Vendar pa prispevkov nista mogla plačevati.