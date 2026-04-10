Namesto za računalnik – z lopato v gozd: zasadili smo 700 dreves

V Sloveniji smo ponosni na svoje gozdove. A v zadnjih letih so številni naši gozdovi večkrat prizadeti v naravnih katastrofah, kot so žledolom, vetrolom in ujme, ogrožajo pa jih tudi napadi podlubnikov. Zato gozdovom moramo pomagati, da si hitreje opomorejo.

In zato je 45 zaposlenih iz marketinga in promocije na ProPlus v četrtek dopoldne namesto, da bi sedli za računalnik v pisarni, sedlo v vozila in se odpeljalo proti Medvodam. Na območju Moš so si nadeli rokavice, poprijeli za lopate in skupaj posadili kar 700 sadik različnih drevesnih vrst.

"Odločili smo se, da bomo team building v našem oddelku izpeljali nekoliko drugače. Izkoristili smo kvoto za prostovoljstvo, ki nam jo omogoča podjetje. Danes nas je 45 prostovoljcev iz oddelka marketinga in promocije svoj običajni delovni dan zamenjalo za dan v naravi. Zasadili smo 700 novih dreves. Za vsako sadiko smo izkopali luknje in vsako sadiko pravilno umestili – pod budnim očesom kolegov iz Slovenskih gozdov. Ob tem smo se marsikaj novega naučili," je povedala Tanja Picek, vodja družbeno odgovornik projektov na POP TV.

Zasadili so sadike gorskega javorja, hrasta gradna, bukve, divje češnje in divje hruške. Gozdar in tabornik Matjaž Špacapan iz Slovenskih državnih gozdov, ki je "bdel" nad akcijo, pa je pojasnil, da je cilj, da z vnosom teh drevesnih vrst povečamo biotsko pestrost. Kot pravi, izbira dreves ni naključna – sadijo jih predvsem na območjih, ki so jih prizadele naravne ujme in napadi podlubnikov. Na tem območju je sicer prej prevladoval smrekov gozd, z vnosom teh drevesnih vrst pa želijo poskrbeti za čebele in uživalce plodov, saj hruška in divja češnja predstavljata pomemben vir hrane za prostoživeče živali.