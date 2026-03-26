Zaščita dojenčkov pred RSV in razširitev cepljenja proti KME

Respiratorni sincicijski virus (RSV) je zelo pogost virus, ki povzroča okužbe dihal, predvsem v jesensko-zimskem obdobju. Pri večini starejših otrok in odraslih povzroča blažje simptome prehlada, pri dojenčkih pa lahko povzroči težje okužbe spodnjih dihal, kot sta bronhiolitis ali pljučnica. Okužba z RSV je eden najpogostejših razlogov za hospitalizacijo dojenčkov.

V sezoni kroženja RSV 2026/2027 bo dojenčkom do 6. meseca starosti prvič na voljo zaščita z dolgo delujočimi monoklonskimi protitelesi, ki zagotavljajo takojšnjo pasivno zaščito pred virusom v obdobju največjega tveganja in zmanjšuje tveganje za težji potek bolezni ter hospitalizacijo zaradi RSV.

Dojenčki, rojeni med sezono RSV, bodo zaščito prejeli pred odpustom iz porodnišnice, dojenčki, rojeni zunaj sezone RSV, pa pri izbranem pediatru pred začetkom njihove prve sezone RSV, so na svoji spletni strani navedli z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).