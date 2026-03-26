Zaščita dojenčkov pred RSV in razširitev cepljenja proti KME

Respiratorni sincicijski virus (RSV) je zelo pogost virus, ki povzroča okužbe dihal, predvsem v jesensko-zimskem obdobju. Pri večini starejših otrok in odraslih povzroča blažje simptome prehlada, pri dojenčkih pa lahko povzroči težje okužbe spodnjih dihal, kot sta bronhiolitis ali pljučnica. Okužba z RSV je eden najpogostejših razlogov za hospitalizacijo dojenčkov.
V sezoni kroženja RSV 2026/2027 bo dojenčkom do 6. meseca starosti prvič na voljo zaščita z dolgo delujočimi monoklonskimi protitelesi, ki zagotavljajo takojšnjo pasivno zaščito pred virusom v obdobju največjega tveganja in zmanjšuje tveganje za težji potek bolezni ter hospitalizacijo zaradi RSV.
Dojenčki, rojeni med sezono RSV, bodo zaščito prejeli pred odpustom iz porodnišnice, dojenčki, rojeni zunaj sezone RSV, pa pri izbranem pediatru pred začetkom njihove prve sezone RSV, so na svoji spletni strani navedli z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).
Širi se tudi program cepljenja proti KME. V programu za leto 2026 sta na novo vključeni dve generaciji odraslih, ki bosta do treh odmerkov cepiva proti KME upravičeni v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Tako je cepljenje letos brezplačno za otroke po dopolnjenem enem letu starosti in otroke, rojene leta 2016 in pozneje. Do brezplačnega cepljenja so upravičeni tudi odrasli, rojeni od leta 1970 do 1983.
KME je virusna bolezen, ki jo prenašajo okuženi klopi. Bolezen lahko povzroči vnetje možganov in možganskih ovojnic ter pri nekaterih bolnikih pusti dolgotrajne posledice. Slovenija spada med evropske države z višjo pojavnostjo KME, zato je cepljenje pomemben ukrep za zmanjševanje tveganja za okužbo.
Program cepljenja in zaščite z zdravili se v Sloveniji redno posodablja na podlagi epidemioloških razmer nalezljivih bolezni. Cilj posodobitev je zagotoviti čim bolj učinkovito zaščito prebivalcev pred nalezljivimi boleznimi ter omogočiti dostop do novih preventivnih ukrepov. Program cepljenja za letošnje leto je bil v sredo objavljen v uradnem listu in je začel veljati z današnjim dnem.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.