Zaščita pred zajedavci: ključ do varnega sobivanja s hišnimi ljubljenčki

Hišni ljubljenčki, še posebno psi in mačke, so za marsikoga del družine. Sobivanje z njimi že od nekdaj pozitivno vpliva na naše počutje. Poleg velikega veselja in topline pa lahko v naš dom prinesejo neželene obiskovalce – zajedavce, ki lahko njim in nam povzročijo resne zdravstvene težave. Zato je pomembno, da lastniki poskrbimo za redno odpravljanje zunanjih in notranjih zajedavcev.