Zaščita proti golobom za vaše zdravje

Ko takšna jata ptic med svojim gibanjem naleti na zunanje klimatske naprave ali prezračevalnike, lahko hitro pride do poškodb, ali zamašitve sistemov. Vse skupaj pa seveda pomeni velike težave za ljudi, saj na eni strani seštevamo stroške zaradi nepotrebnih popravil, na drugi pa obstaja tudi resno tveganje za naše zdravje. In ko govorimo o vplivu golobjih iztrebkov nanj, je treba dodati, da s tem vsekakor ni šale.

Golobji iztrebki povzročajo škodo

Morda kdo misli, da so golobji iztrebki zgolj neprivlačen dodatek na fasadi, ali v okolici zgradbe, a gre za precej več kot to. V iztrebkih teh živali je namreč sečna kislina, ki je izjemno jedka. Slednje pa pomeni, da lahko v zelo kratkem času povzroči veliko škode. Ko govorimo o urbanih naseljih, kjer so zgradbe posejane precej na gosto, lahko rečemo, da prihaja do precejšnje materialne škode.

Na eni strani imamo zelo neprivlačen videz, ki odbija. Tako stanovalce, kupce stanovanj kot tudi stranke, ki prihajajo v takšen poslovni objekt. Pod njimi so navadno parkirani tudi avtomobili, ki so redne tarče golobjih iztrebkov. Takšnega prizora pa si nihče ne želi. Prav zato je zaščita protigolobom še kako dobrodošla in verjetno kar edina zanesljiva v boju zoper to nadlogo, ki pa ne povzroča zgolj materialne škode.

Vpliv golobjih iztrebkov na zdravje

Rekli smo že, da iztrebki teh pernatih živali ne le kazijo podobo naših zgradb in okolice, pač pa vplivajo tudi na naše zdravje. Žal je tako, da so golobi tudi odlični prenašalci različnih bolezni, ki vplivajo tudi na človeka. In ker govorimo o pticah, ki se vedno nahajajo v večjih gručah, je tako tudi precej več možnosti za nastanek in širitev bolezni, ki jo prenašajo. Ena izmed znanih bolezni, ki jo prenašajo golobi je vsekakor psitakoza, katere simptomi so podobni hudi gripi z bruhanjem, diarejo in celo povečano občutljivostjo na svetlobo.

V golobjih iztrebkih so bakterije, glivične snovi in ektoparaziti, ki predstavljajo veliko tveganje za vaše zdravje. Poleg tega pa se na mestih, kjer se te živali zadržujejo, začnejo pojavljati tudi uši, pršice, bolhe, klopi in različne bakterije ter virusi. Vse našteto pa je zagotovo močan argument, da posežemo po učinkoviti zaščiti proti golobom. Ne glede na vse, pa živalim ne smemo škoditi na način, da jih z zaščito poškodujemo. Ta mora biti namenjena zgolj njihovemu odganjanju.

Kako učinkovito odgnati golobe?

Golobi so nadvse svojeglavi in se zaradi svojega samorodnega nagona redno vračajo na isto mesto. Tam ležejo tudi jajca, kar počnejo do štirikrat na leto. Celo odstranjevanje gnezdišč ne pomaga, saj se zgodi, da jajca odložijo kar na golo površino. Obstaja nekaj odganjalcev golobov, kot so različni geli ter zvočni in svetlobni plašilci, a so ti žal bolj ali manj neučinkoviti.

Če želimo golobe pregnati s stavbe, moramo nanje namestiti konkretne ovire, ki tem živalim preprečujejo pristajanje in zadrževanje. Obenem pa misliti tudi na to, da živali ne smemo poškodovati ali ogrožati njihovega življenja. V nadaljevanju pa nekaj več o mehanskih ovirah, ki zelo učinkovito počnejo prav to.

Mehanska zaščita proti golobom

Pri mehanski zaščiti proti golobom govorimo o sistemu posebnih iglic, različnih velikosti, oblik in širine, ki jih namestimo na ustrezna mesta, kjer se golobi najraje zadržujejo. Iglice ne bodo poškodovale živali, pač pa bodo le dovolj »zoprne«, da jim tam ne bo udobno. Iglice učinkovito preprečujejo tako pristajanje živali na zaščitenih mestih kot tudi morebitno zadrževanje večjih skupin.

Električna zaščita proti golobom

Omenili smo mehansko zaščito, ki skrbi za odganjanje golobov in drugih ptic s streh ali fasad. Električna zaščita pa je njena nadgradnja. Gre za sistem, ki se namesti enako kot mehanska zaščita, s to razliko, da skoznjo teče električni tok in na ta način povsem onemogoča pticam, da bi se zadrževale na teh mestih.

Ko je govora o električnem toku, seveda vsi pomislimo na tragične posledice, a gre v tem primeru zgolj za tokovne impulze, ki zdravju niso nevarni, so le dovolj moteči, da si jih žival ne želi prenašati.

Zaščitne mreže proti golobom

Prej omenjena sistema za zaščito proti golobom prideta prav v primeru, ko želimo zaščititi kakšne police in robove, ki so golobom dovolj mamljivi za posedanje in druženje. Kaj pa, ko je treba zaščititi večja območja, kot so dvorišča, balkoni ali terase?

Takrat se za najbolj učinkovito izkaže zaščitna mreža, ki golobom preprečuje vstop, hkrati pa jim ne omogoča dovolj stabilne površine, da bi se zadrževali na njej. Še ena pozitivna lastnost teh zaščitnih mrež tiči v dejstvu, da so odporne na vodo in UV-žarke, prav tako pa se ptice vanje ne morejo zaplesti.

Montaža zaščite proti golobom

Ko govorimo o zaščiti proti golobom, pomislimo seveda tudi na montažo. Ker gre za delo na višini, je jasno, da se morajo s tem projektom ukvarjati profesionalci z izkušnjami in ustrezno opremo (plezalna vrv, dvigalo …). V Sloveniji na tem področju vsekakor ne moremo mimo podjetja Uroš Rupar, s. p., inženiring in projektiranje, kjer se lahko pohvalijo s 25-letnim delovanjem na tem področju in ogromno referencami, o katerih lahko več preberete na njihovi spletni strani.

Ne glede na to, ali golobi predstavljajo težave s strani vizualne podobe zgradbe in njene okolice ali pa so težave tako velike, da bi lahko vplivale na zdravje prebivalcev ali zaposlenih v zgradbi, je na mestu poskrbeti zanje. Kot rečeno, pa je treba v vsakem primeru gledati tudi na varnost živali in se jim zoperstaviti na human način, ki jim fizično ne bo škodoval ali ogrožal njihovega življenja.

Tako vam naslednjič ne bo nerodno povabiti stranke v podjetje, ali pa zgolj sorodnikov na kavo ali čaj. Varni pa bodo tudi njihovi avtomobili, preko katerih človek še najlažje pride v stik s potencialno kužnimi iztrebki.





