Zaščita proti novi različici omikrona, kljub prebolelosti ali cepljenju, manjša

"Prejšnji teden je bilo nekaj zatišja, ta teden pa v ambulanto znova prihaja več bolnih otrok," pravi pediater iz Zdravstvenega doma Kamnik Denis Baš. "Največji delež obiska so predšolski otroci. Veliko imamo okužb spodnjih dihal, ki jih največkrat povzroča respiratorni sincicijski virus."

Predvsem osnovnošolci precej hudo zbolevajo za gripo, ki sicer za zdaj še ni zdesetkala razredov kot v sezoni pred pojavom covida-19. "Šolarji za gripo večinoma zbolijo z visoko vročino, bolečinami v mišicah, prebavnimi težavami in vročino, ki traja od pet do sedem dni. Po gripi je kar veliko zapletov, predvsem gnojnih vnetij ušes. Zato je škoda, da se več otrok ne cepi proti gripi, saj je cepivo letos zelo učinkovito," je dejal Baš.

Covid to sezono povzroča manj nevšečnosti. Otroci večinoma zbolevajo v blažjih oblikah, zapletov pa je malo. Imunsko oslabljene in kronične bolnike pa covid še vedno zelo prizadene. Na ljubljanski infekcijski kliniki so postelje ves čas zasedene. "Problematično je, kako že ob prihodu v bolnišnico ločevati te bolnike, ko je pomanjkanje postelj. Na urgencah so to precejšnje težave," pojasnjuje infektologinja Mateja Logar.