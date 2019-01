Zaščiteno ptico zadrževal v ujetništvu, grozi mu tri leta zapora

V decembru 2018 so na Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije prejeli anonimno prijavo o zadrževanju ptice postovke, ki je žival iz reda ujed in je na seznamu zaščitenih živalskih vrst po Uredbi o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. "Na podlagi fotografij, ki so bile priložene prijavi, smo podali pisno prijavo nezakonitega zadrževanja ujede v ujetništvu na Policijsko upravo Kranj," so sporočili z društva.

Prejšnji petek je pri osumljencu stekla policijska akcija, v kateri so preiskali okoliščine prestopka."Posameznik je utemeljeno osumljen, da je iz okolja vzel zaščiteno žival, samico ptice postovke, ter jo na dvorišču v kletki leto in pol zadrževal v ujetništvu. Ne glede na razlog je prepovedano že samo zadrževanje zaščitenih živalskih vrst," je pojasnil Bojan Kos s Policijske uprave Kranj.

Divja ptica po oceni strokovnjaka ne bi bila sama zmožna preživeti v naravi, trenutno pa je nameščena v Zatočišču za živali prosto živečih vrst na Muti, kamor so jo prepeljali kriminalisti."Veterinar Zlatko Golob je ptico pregledal ter ocenil, da je v dokaj dobri kondiciji, vendar bo potrebna vsaj trimesečne veterinarske oskrbe," so sporočili z društva.

Kriminalisti o dogodku obvestili tudi pristojni inšpektorat

Na PU Kranj so dodali, da je zadrževanje zaščitene živalske vrste, kot je ptica postovka, kaznivo dejanje. Nezakonito je namreč "posedovanje, odvzem, poškodovanje, usmrtitev, izvoz, uvoz ali trgovanje z zaščitenimi divjimi živalskimi ali rastlinskimi vrstami, zaščitenimi živalmi ali rastlinami ali njihovimi deli ali iz njih izdelanimi izdelki". Storilcu je zagrožena kazen do treh let zapora. "Posameznik bo za dejanje kazensko ovaden," je povedal Kos.

Kriminalisti so s prvimi ugotovitvami seznanili tudi Inšpektorat za okolje in prostor. "Samica postovke je tudi na Rdečem seznamu ptičev gnezdilcev. Gre za žival, za katero obstaja nevarnost, da bo zaradi sprememb v življenjskem prostoru postala ogrožena," je še pojasnil Kos.

Na PU Kranj dodajajo, da jih lahko posamezniki in društva v primeru zaznav nezakonitega ravnanja z zaščitenimi živalmi obvestijo in jim posredujejo konkretne podatke. "Policisti bodo podatke preverili in nato ukrepali na podlagi zakonskih določil in stroke," so povedali.