Zaščitite in okrepite rastline

Notranje rastline so izpostavljene suhemu zraku v zaprtih prostorih. Uživajo v nežni osvežitvi, pršenje v obliki meglice pa dodatno ščiti občutljive rastline pred poškodbami. Predvsem za mlade rastline je priporočljivo nežno zalivanje s pršenjem ali meglico, ki prepreči prekomerno mokro zemljo. GARDENA Razpršilnik 1L EasyPump deluje na baterije, kar omogoča enostavno pršenje več rastlin. Dodatna odprtina z merilnim pokrovčkom omogoča enostavno polnjenje, doziranje in praznjenje.

Predvsem pri mladih rastlinah lahko kaj hitro opazite, da postanejo listi rumenkaste barve. To nakazuje na gnitje korenin in prekomerno zalivanje, lahko pa je vzrok tudi v nečistočah vode, če jih zalivate z vodo iz pipe. Mlade rastline lahko oskrbite tudi z avtomatiziranim zalivanjem, ki ponuja prilagajanje količine vode in nudi optimalen dnevni odmerek blizu korenin.

Kapljično zalivanje poskrbi za racionalno porabo vode, skrbite za okolje in ohranjate naravne vire. GARDENA AquaBloom s posodo za vodo poskrbi za natančno zalivanje do 20 rastlin, brez priklopa na elektriko ali vodno pipo. Postavite ga na sončno mesto, napolnite posodo z vodo, nastavite enega izmed 14 vnaprej pripravljenih programov zalivanja in že lahko uživate v prostem času. Če zalivate z vodo iz pipe, le to pustite stati v Aquabloom posodi volumna 10,5 L čez noč, da nečistoče izhlapijo ali potonejo na dno.