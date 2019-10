Zaščitite svoje ljubljenčke pred smrtonosno srčno glisto!

K veliki razširjenosti srčne gliste prispeva tudi čedalje večje število komarjev, kar je posledica podnebnih sprememb. Komarji so v naravi prisotni, dokler so zunanje temperature nad 14°C . Tako po podatkih Evropskega znanstvenega sveta za zajedavce pri družnih živalih (ESCCAP) celotna Slovenija že od leta 2010 velja za ogroženo območje . Pogosta predvsem na Primorskem pa tudi v Istri in Dalmaciji , največ primerov okuženih psov pa beležijo v Franciji , Španiji in Italiji .

Od okužbe do pojava bolezenskih znakov lahko mine več let

Komar se z ličinkami srčne gliste okuži, ko pije kri okužene živali, ličinke pa se nato v njem preobrazijo v infektivno obliko. Okuženi komarji ličinke s pikom vnese v novega gostitelja, v katerem se po krvnih žilah in različnih tkivih selijo do srca, kjer odrastejo in izločajo t. i. mikrofilarije. Celoten krog od pika do razvoja odraslih zajedavcev traja več mesecev, od okužbe do pojava bolezenskih znakov pa lahko mine več let.

Bolezenski znaki so nespecifični

Odvisni so od števila in velikosti glist (nekatere so celo daljše od 30 cm). Tako se lahko pojavijo različni znaki, kot so: hujšanje, apatičnost, slabokrvnost, oteženo dihanje, pospešen srčni utrip in suh kašelj ter nabiranje tekočine v trebuhu. Če je zajedavcev veliko, lahko povzročijo zamašitev žil, odpoved srca in s tem pogin živali.

Da gre za okužbo s srčno glisto, veterinar posumi na podlagi kliničnih znakov in zgodovine živali (potovanja na okužena območja), sum pa potrdi z mikroskopskim pregledom razmaza kapljice periferne krvi, hitrim testom, rentgenskim slikanjem prsnega koša in ultrazvokom srca.

Zaščita pred srčno glisto

Okužba s srčno glisto je zelo resna bolezen, ki pa jo lahko zelo učinkovito in zanesljivo preprečimo. O redni mesečni preventivi pred srčno glisto se posvetujte z veterinarjem. Za več informacij o srčni glisti in drugih zajedavcih, ki ogrožajo zdravje vaših domačih ljubljenčkov in Krkinih izdelkih obiščite novo spletno stran oduhljadorepa.com.

