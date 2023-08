Zaščitite svoje malčke pred napadalnim mrčesom in škodljivimi plini

Vsako poletje isti scenarij – začne se sezona komarjev, insekti prežijo s tal in iz zraka, vi pa ste v paniki, kako učinkovito zaščititi otroke na sprehodu.

Posebne nalepke, zapestnice, pripomočki vprašljive sestave in zapleteni naravni pripravki, ki jih pritrdimo na vozičke – pravzaprav ne zagotavljajo popolne zaščite, nekateri celo dražijo otroško kožo. Šele ko fizično preprečite, da bi mrčes in prah prišli do malčkov , ste lahko 100% prepričani, da ste jih zaščitili. Zato je mreža za voziček edina zanesljiva in varna zaščita. Poglejte, na katere lastnosti morate biti pozorni pri izbiri komarnika za otroški voziček. Izkusite užitek sprehoda z malčki brez neželenih žuželk, ki brenčijo okoli njihovih vozičkov

icon-expand Meshily FOTO: Arhiv ponudnika

Izberite univerzalno mrežo za voziček Ni vam treba kupiti enega komarnika za prenosno posteljico, drugega za dežnik za voziček, tretjega za voziček 3 v 1 itd. Mreže, kot je Meshily, imajo elastične trakove za samodejno postavitev. Popolnoma se prilagodi obliki vašega vozička – tako po obliki kot barvi. Preprosta postavitev in odstranitev – v 1 minuti – je tako praktična, da se mamice odrečejo brezobličnim mrežam, ki se ne dajo dobro zategniti in so videti neurejeno. Vrhunska zračna 5D zaščita – kaj točno to pomeni Mrežica za vozičke Meshily zagotavlja predvsem zaščito pred mrčesom, njena funkcija pa je večplastna, saj služi kot popolna vremenska in okoljska zaščita . Se sliši nenavadno? Poglejte, kako je to mogoče: - blaži učinek sončnih žarkov, - preprečuje, da bi onesnaženje, škodljivi plini in prah dosegli malčka, - zmanjša moč vetra in ustavi vse, kar lahko prinese s seboj, - ne dopušča kopičenja toplote, temveč ohranja optimalno temperaturo pod zračno tkanino.

Hiter dostop do otroka v vsakem trenutku Obstaja več razlogov, zakaj izbrati komarnik, ki ima močno konstrukcijo in zadrgo . Prvič, dojenček med igro ne more sneti mreže, ker je trdno pritrjena na voziček. A še pomembneje – zadrga na sredini omogoča hiter in enostaven dostop do vašega malčka, ne da bi morali odstraniti celotne mreže. Preprosto potegnete zadrgo in stranice komarnika se samodejno odprejo, da lahko otroka vzamete v naročje. Varna zaščita, ki traja več sezon Meshily - komarnik za otroške vozičke, je izdelan iz trpežnega in pralnega materiala, zaradi česar je enostaven za čiščenje in vzdrževanje. Kakovostni materiali bodo trajali leta. Vedoč, da ste naredili vse, da bo vaš dojenček med poletnim sprehodom po mestu mirno spal, bo vaš spanec 100% bolj miren.

