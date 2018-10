Kako (ne)pošteni delavci smo Slovenci?

Se v času, ko smo vedno bolj kritični do delodajalcev, kdaj vprašate, kako pošteni pa so zaposleni? Zasebna detektiva z licenco Aleš Ažman in Mateja Šober Ažman iz detektivske agencije Detekta d.o.o. iz svojih izkušenj pripovedujeta, da se delav ci nemalokrat okoriščajo na račun delodajalcev.

Mateja Šober Ažman: Ugotovili smo, da so delavci v prevozniškem podjetju dolga leta kradli tako, da so ob točenju goriva za službena vozila na stroške podjetja primaknili še kanister zase, ki so ga skrili in odnesli domov. Ko smo na koncu preračunali, smo ugotovili, da je imel delodajalec v enem letu za okoli 20.000 evrov škode.

Vseh najinih trikov in metod seveda ne morem izdati. A v praksi delodajalec pooblasti detektiva in mu predloži ustrezno pravn o podlago za nadzor delav ca, to sta pogodba o zaposlitvi in izjava zaposlenega za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela. Običajno zaposleni želi delav ca preveriti, ko že sumi, da se ta ne vozi na kraj, ki ga je podal v izjavi.

Res je, ozaveščenost se dviguje in vedno več podjetij se zaveda, da imajo po ZDR pravic o preverjati, kaj se dogaja z njihovimi zaposlenimi. Če zaposleni podpiše izjavo, v kateri navede, da se vsakodnevno vozi na delo iz Murske Sobote v Ljubljano, v resnici pa živi precej bližje, lahko za delodajalca to vsak mesec pomeni nekaj sto evrov višji strošek za delav ca. To je seveda hujši prekršek in že podlaga za izredno odpoved delav cu.

V Sloveniji se podjetja zato vedno pogosteje odločajo za nadzor nad tem, ali so delav ci upravičeno zadržani z dela zaradi bolezni ali poškodbe, če se resnično vozijo v kraj, od koder bi naj prejemali plač ilo za potne stroške, in ali na delovn em mestu morda niso pod vplivom alkohola in prepovedanih substanc.

V večini primerov, ko delodajalec že sumi, da je nemogoče, da bi se oseba po končanem delav niku vozila na drugi konec Slovenije in nazaj, se izkaže, da je sum upravičen in da si delav ci na takšen način neupravičeno in nezakonito dvigujejo plač o.

V praksi to pomeni, da detektivi podane izjave zaposlenih preverimo na način ali delav ec dejansko prihaja na delo s kraja, označenega v pogodbi o zaposlitvi, in s tem ne zlorablja svojega premoženjskega upravičenja do povrnitve potnih stroškov. Gre torej za preverjanje skladnosti vsebine izjave z dejanskim stanjem. Od delodajalca moramo pridobiti tudi podatek o delovn em času zaposlenega in ostalih morebitnih delovn ih obveznosti za potrebe izključitve morebitnih kasnejših ugovorov.

V podjetjih, kjer smo kontrolo redno izvajali, se je v treh mesecih število bolniških razpolovilo, saj so bili delavci v večini primerov posledično res doma, so res počivali in se do konca pozdravili.

Pojasnjujete, da se veliko kršitev pojavlja tudi v okviru izkoriščanja bolniških staležev. Kako preverjate, ali delavec morda izkorišča bolniško odsotnost.

Podjetja se lahko odločijo za preventivno kontrolo ali pa za nadzor bolniške. Kontrola je mehkejši ukrep, običajno opredeljena v internih pravilnikih delodajalca, kjer ugotovljamo ravnanja osebe na bolniški, ki ne sme biti v nasprotju z navodili zdravnika. Ta mehkejša, neprisilna metoda se je izkazala za zelo učinkovito. V podjetjih, kjer smo jo redno izvajali, se je v treh mesecih število bolniških razpolovilo, saj so bili delavci v večini primerov posledično res doma, so res počivali in se do konca pozdravili. Zaposleni takšen način preverjanja dojemajo bolj pozitivno. To za delodajalca pomeni ogromno količino privarčevanega denarja in ima dobre posledice tudi na zdravstveno stanje delavcev.

Lahko postrežete s kakšnim primerom, kjer delavec kljub temu ni upošteval bolniškega reda?

Kontrolo opravimo tako, da se po pooblastilu delodajalca oglasimo na kraju, na katerem naj bi se zaposleni zdravil in z njim opravimo pogovor. Po potrebi od njegovega osebnega zdravnika pridobimo bolniški red. Osebni zdravnik mora posredovati podatke o navodilih in dovoljenjih, ki jih ima delavec med bolniškim staležom.Ta nam pove le način zdravljenja, nikakor pa ne njegove diagnoze. Nedavno sva se srečala s primerom, ko sva potrkala na vrata, ki nama jih je odprl sodelavec preverjanega delavca. Povedal nama je, da ga že dva dni ni doma. Pustila sva mu obvestilo, da naju mora takoj poklicati, ko se vrne. Gospod naju je v paniki poklical in povedal, da je bil v tujini. Na vprašanje, kako se je lahko med bolniško odpravil v tujino, je odgovoril, da mu je to dovolil osebni zdravnik.

Verjetno je bil naslednji korak, da sta obiskala tudi njega?

Tako je. In osebni zdravnik je mirno potrdil njegove besede. Zdravnik je torej delavcu dovolil, da je v času bolniške, ko bi moral počivati, več ur potoval v tujino, ta delavec pa naj ne bi bil sposoben za delo. Zdravnik mora pacientu verjeti, da ga grozno boli, čeprav to morda ni res. Tu sistem ne gre z roko v roki. Naloga zdravnika je, da svojemu pacientu verjame, da ga grozno boli, tudi če to ni res, v tem primeru pa nastane škoda za delodajalca, ki ima kljub temu, da je bila oseba pet dni v tujini in ni prišla na delo, zvezane roke. Na koncu se je sicer izkazalo še, da je oseba istočasno delala pri konkurenčnem podjetju.