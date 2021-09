Nenaključna naključja: tretji dan dejstev o druženju trojice Janša-Dimnik-Marčič

Potem, ko nam je Dimnik v ponedeljek pisno odgovoril, da se z Janšo srečuje večkrat pri igranju golfa, nato pa še po telefonu zatrdil, da se je z Janšo srečeval na golfu in samo na golfu, nam je včeraj nato trdil, da je na druženje v dnevni sobi Janeza Janše enostavno pozabil. In danes? Da se je zgodilo, ne zanika, a vztraja na tem, da povsem slučajno. "Njegova žena je tudi moja kolegica," je povedal. "To je bilo edinokrat. Ali pa sem morda bil še enkrat, vendar ne pri njih, videli pa smo se tam blizu," nam je povedal v telefonskem pogovoru.

Janez Janša tudi ni odgovoril na vprašanje, ali se je zasebno družil z Božem Dimnikom . Tistim Božem Dimnikom, ki ni uradno registriran kot lobist in na katerega je Janšev SDS uradno gledal takole: "Čaka nas še veliko dela, da bi izkoreninili korupcijo." Tako je maja 2013 na spletni strani stranke napovedala poslanka Alenka Jeraj . Razpisala se je o Dragu Isajloviču, pa Janezu Zemljariču in tudi, da bi "lahko napisala še kaj o Božu Dimniku in še o kom, vendar upam, da se z njimi ukvarjajo Nacionalni preiskovalni urad ter Policija in tožilstvo" .

In da razčistimo še Dimnikovo definicijo, kaj pomeni naključno oziroma slučajno. "Ne bom rekel, da gre za povsem golo naključje, to je spet neko napeljevanje. Ni bilo naključje, smo se tudi kdaj slišali." A četudi damo na stran, da je v času zasebnega druženja na jahti in v dnevni sobi Janševa SDS bila bitko s korupcijo in lobiji v zdravstvu, ostajata najmanj dve težavi. Prvič. Lani jeseni je bilo eno od Marčičevih novejših podjetij Integralis izbrano na dveh razpisih generalnega sekretariata Janševe vlade, takrat še pod vodstvom Boža Predaliča .

Torej sta se družila več kot enkrat. Kot smo razkrili, tudi na jahti Andreja Marčiča na Jadranskem morju. A tudi tam so se po trditvah Dimnika vsi trije srečali povsem naključno. Sam se je tam potapljal, Marčič naj bi se pripeljal z jahto, tudi Janez Janša je bil menda tam povsem slučajno. "Slučajno smo izvedeli, da je on tam in smo ga povabil na jahto. Za eno popoldne. Tam je bil z družino." Kot je povedal, so mu samo pokazali jahto, s katero se je Marčič večkrat hvalil.

Zanimivo, saj je danes Božo Dimnik v polurnem intervjuju ves čas poudarjal, da se z Janezom Janšo na Novi Zelandiji, na jahti leta 2016, v dnevni sobi leta 2017, na golfu na Mavriciju 2003 in 2015 ter na golfu na Bledu ni pogovarjal o poslih. Še lani pa je dejal: "Vse stvari se rešuje na golfu, visoko v hribih ali pa na tenisu." Ali tudi na zasebnih druženjih na jahti in v dnevni sobi bo ugotavljala protikorupcijska komisija.

In drugič. Hči Boža Dimnika, Diana Dimnik , stoji za podjetjem, ki velja za enega največjih dobaviteljev v slovenskem zdravstvu. Več kot 200 milijonov javnega denarja se je prelilo na račun podjetja, našega ponedeljkovega razkritja pa prizna, kar Dimnik sam, v podjetju niso bili veseli. "Telefonirali so z vseh koncev. Iz Amerike so telefonirali, če je to res, ker tujci, ne tako kot pri nas, prepovedujejo tovrstne stike." Tudi pri nas velja zakon o preprečevanju korupcije, ne glede na mnenje Boža Dimnika, ki največjo škodo vidi v medijskem poročanju. "Razdvajajo po nepotrebnem in očitajo stvari ter razdirajo posle."

Šumi (KPK): Dolžnost zaznave lobističnega stika je na lobirancu

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Robert Šumi je pojasnil, zakaj so se na KPK odločili sprožiti postopke predhodnega preverjanja. "Odgovorili smo na zahtevo DZ in posredovali vse lobistične stike, tako premierju kot stranki, ki jo zastopa in poslanski skupini. Enako bomo naredili za vse vlade in poslanske skupine od leta 2010, seveda s poudarkom na zdravstvu. V tej fazi smo poudarili, da nismo zaznali kršitev pri prijavljenih lobističnih stikih. Gre torej za stike, ki jih je komisija imela na vpogled, sedaj pa bomo preverili vsa ta nova dejstva in okoliščine in ugotovili, ali je tukaj kar koli, kar je v nasprotju z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije."

Šumi je posebej poudaril, da je dolžnost zaznave lobističnega stika na lobirancu, v tem primeru na predsedniku vlade. "Vedno je pomembna vsebina, zakaj se na sestanku gre. Treba je poudariti, da so zasebna druženja normalna in dovoljena komur koli. Ko pa pride do mešanja javnega in zasebnega, moramo funkcionarji slediti zgolj in samo javnemu in nikakor mešati eno z drugim. Takrat je treba zadevam priti do dna. Mi bomo preverili vse dokumentacije," je zagotovil.

Ali nove fotografije, ki kažejo, da so se družili na Marčičevi jahti, pa v dnevni sobi Janeza Janše, na Novi Zelandiji, vse to postavljajo v drugačno luč? Kontinuiteta druženja je s tem dokazana. Posel z Marčičem je bil sklenjen v času te vlade. "V prvi vrsti je pomembna integriteta funkcionarja, v tem primeru predsednika vlade, ki je ključna, da ne pride do kakršnih koli anomalij in tveganj. Pri poznanstvu njega s komer koli je pomembno, da se pri odločanju izloči. Vedno je pomembno, da lobiranec prepozna, za kaj gre. Taka druženja mečejo senco dvoma. Odziv na to, da ni bilo mešanja javnega in zasebnega, bi bil vsekakor dober za slovensko javnost," odgovarja Šumi.

Kako v komisiji definirajo slučajnost in naključnost? Šumi izpostavlja, da je slovenska kultura podvržena mešanju javnega in zasebnega, zato obravnavajo največ kršitev s področja nasprotja interesov. "Že samo videz, da je tukaj zasebni vpliv, tisti, ki vpliva na javni interes, zadostuje, da se moraš izločiti iz posameznega odločanja ali postopka, ampak tega pri nas ni. Tukaj je ozaveščenost še vedno problem. Manjka transparentne in neposredne komunikacije. Vsakršno odmikanje od pojasnjevanja druženj povzroča dvom."

Šumi je povedal, da, v kolikor bo karkoli potrjeno, bodo uvedli preiskavo, sicer bodo morali postopek ustaviti, saj ima KPK samo določene pristojnosti. "Če pa bomo ugotovili pristojnosti iz drugih organov, jim bomo to seveda odstopili v nadaljnjo obravnavo."