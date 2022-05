Zasebni kazenski pregon Erjavca zoper nekdanjega partnerja njegove hčerke

Andrej Marčič je bivši partner hčere Karla Erjavca, tisti, na čigar jahti sta se družila Janez Janša in lobist Božo Dimnik. Ko so fotografije druženja prišle v javnost, so dvigovale prah, saj je Dimnikova hči v zadnjih dvajsetih letih javnemu zdravstvu dobavila za več kot 200 milijonov kosov, Marčičevo podjetje pa je ob več kot 100 milijonov vrednih poslih, kot je razkril portal Necenzurirano, kot edini ponudnik dobil tudi 1,4 milijona evrov vreden posel za generalni sekretariat vlade, ko ga je vodil Božo Predalič, vplivni član SDS-a.

Po objavi fotografij je Marčič izjavil, da so mu bile slike ukradene iz stanovanja v času, ko je v njem bival tudi Karl Erjavec. Zaradi te izjave je Erjavec zdaj bivšega zeta posedel na zatožno klop. Da so Marčičeve izjave, da je kradel slike absolutno neresnične, da je moral z zasebnim pregonom zaščititi svoje dobro ime in čast, pravi Erjavec. Zdaj trdi, da so sodu izbili dno tudi Marčičevi očitki, da ga Erjavčevi izsiljujejo še s serijo pornografskih slik. "Na posnetkih so spolni odnosi z različnimi ženskami in igračami, tudi s plišastim kužkom," pravi Erjavec. "Tu je prišlo do obrambne reakcije obdolženca, da bi fokus prenesel iz javne v zasebno sfero," še pove David Sluga, odvetnik Karla Erjavca.

Marčič, ki pred kamero ni hotel, pravosodni policisti so mu tudi omogočili z ljubljanskega sodišča oditi pri stranskih vratih, pa naj bi zdaj podal ovadbo zaradi kraje fotografij. Najprej proti neznanemu storilcu, ki jo je spremenil v ovadbo Erjavca, Policija pa v tej zadevi zdaj preiskuje njegovo hčer. "Tu gre za maščevanje, ker nisem hotel iti v vlado Janeza Janše," še doda Erjavec.

Medtem ko Marčič krivde danes ni priznal, tožnik predlaga, da se na sojenju v nadaljevanju zasliši tudi Janšo in Dimnika.