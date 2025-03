Zasebni vrtci ministrstvu očitajo poskus njihovega onemogočanja

Podlaga za drugo možnost pa so določbe 34. člena zakona o vrtcih, ki opredeljuje pogoje, z izpolnitvijo katerih zasebni vrtec pridobi pravico do financiranja iz občinskih proračunov v višini 85 odstotkov sredstev na vključenega otroka, ki bi jih sicer občina zagotavljala otroku, če bi bil vključen v javni vrtec. Ti pogoji so, da vrtec izvaja najmanj poldnevni program, ima vključenih najmanj za en oddelek predšolskih otrok, ima dovolj vzgojiteljev in pomočnikov in so dostopni vsem otrokom.

"V zadnjih letih, ko se je začel trend zmanjševanja števila rojstev in posledično manjše generacije predšolskih otrok, prihaja v praksi do situacije, ko je prostih mest v javnih vrtcih dovolj, hkrati pa občine financirajo otroke, vključene v zasebne vrtce. Veljavni sistem tako sproža pomisleke o ustreznosti ureditve, saj občina nima nobene pristojnosti pri odločanju o financiranju zasebnega vrtca, ko gre za financiranje po 34. členu zakona o vrtcih. Takšen položaj občin je v popolnem nasprotju z lokalno samoupravo, ki določa izvirne pristojnosti občin," je ministrstvo zapisalo v obrazložitvi predloga novele.

Tako predlagajo, da se ohrani le en model za financiranje zasebnega vrtca, to je podelitev koncesije. Rešitev tako vnaša v sistem pristojnost občine, da glede na svoje potrebe sama odloči, da zasebnemu vrtcu podeli koncesijo. Dobijo jo lahko vrtci tudi za programe po posebnih pedagoških načelih ter lasten program.

V noveli je določeno tudi obdobje podelitve koncesije, ki ne sme biti krajše od desetih let.

Ker v praksi ugotavljajo, da zasebni vrtci s koncesijo prejemajo različen obseg sredstev, predlagana nova določba opredeljuje, da je občina dolžna zagotavljati zasebnemu vrtcu s koncesijo sredstva v enakem obsegu kot javnemu vrtcu.

V združenju zasebnih vrtcev menijo, da z novim predlogom ministrstvo ruši trenutno ureditev zasebnih vrtcev, s čimer močno posega v pravice staršev in otrok.

Obenem opozarjajo, da so "zasebni vrtci dolga leta reševali stisko mnogih staršev, ki niso dobili možnosti vpisa otroka v javni vrtec, sedaj, ko se generacije počasi zmanjšujejo, pa odločevalcev ne zanima, kako in če bodo zasebni vrtci lahko delovali v prihodnosti. Ocenjujemo, da tak pristop ni pravičen in ne upravičen," so zapisali v današnjem odzivu na predlog.

"Poseg v sistem, ki dobro deluje tako z vidika javnih financ, saj so tovrstni vrtci ugodnejši in delujejo v korist staršev in otrok, kakor tudi z vidika neogrožanja javne mreže, meče senco dvoma na razumevanje celotnega delovanja sistema javnih in zasebnih vrtcev," še menijo, zato upajo, da bo ministrstvo pri oblikovanju končnega predloga upoštevalo njihove pripombe.

Državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje Andrej Sotošek je danes ob robu seje DZ opozoril tudi na prehodno določbo, po kateri bi zasebni vrtci, ki bodo imeli na dan uveljavitve novele z občinami sklenjene pogodbe, še naprej pridobivali sredstva iz občinskih proračunov in državnega proračuna v skladu z do sedaj veljavnim 34. členom zakona, a za največ enako število oddelkov, kot to izhaja iz veljavne odločbe.

Prav tako bi zasebni vrtci, ki bodo imeli na dan uveljavitve novele koncesijo in jim po izteku koncesije občina nove koncesije ne bi podelila, pridobivali sredstva iz občinskih proračunov in državnega proračuna v skladu z do sedaj veljavno določbo.

Za zasebne vrtce, ki imajo torej danes priznan javni program, denimo za vrtce Montessori, se torej z novelo ne bi spremenilo nič, je zagotovil Sotošek. Ob tem pa je poudaril, da še ne gre za končni predlog in da bodo končne rešitve oblikovali po končani javni razpravi.

Predlagane rešitve iz novele se sicer nanašajo tudi na zagotavljanje vključevanja otrok iz romskih naselij v vrtec in delovanje vrtcev ob morebitnih naravnih nesrečah.