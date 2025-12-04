Zasebni vrtci s koncesijo: Nimamo denarja za izplačilo zimskega regresa

"Država je izgubila občutek za pravičnost in enakost. Pod krinko solidarnosti se dogajajo najgloblje kršitve ustavnih načel in zakonskih pravic, in to prav tam, kjer bi morali biti otroci, starši in izvajalci javne službe najbolj zaščiteni," so v združenju izpostavili v današnjem sporočilu za javnost. Kot opozarjajo, zasebni vrtci s koncesijo že več kot 30 let rešujejo prostorske stiske v številnih občinah po Sloveniji, zdaj pa se je vlada "očitno načrtno lotila izčrpavanja in uničevanja uveljavljenih koncesionarjev, ki na lokalni ravni zelo dobro sodelujejo in so v veliko razbremenitev občinskih proračunov," so izpostavili.
Premierja Roberta Goloba ob tem sprašujejo, kako naj zasebni vrtec s koncesijo pridobi sredstva za izplačilo zimskega regresa, če jim cene programov predpiše občina koncendentka in če ta strošek ni vključen v ceno programa. Po zakonu namreč ne smejo dodatno zaračunavati stroškov, občina pa jim po interpretaciji ministrstva za vzgojo in izobraževanje (MVI) tega stroška ni dolžna zagotavljati mimo cene programa, so izpostavili.
Opozarjajo tudi, da po zakonu ne smejo ustvarjati dobička in posledično nimajo denarnih rezerv za pokritje izplačila zimskega regresa. Cena programa, ki jo delno krije občina, delno pa starši, pa pokriva le tekoče stroške plač, materiala in prehrane, so dodali.
"Naši zaposleni so plačani popolnoma enako kot zaposleni v javnih vrtcih, saj nam to veleva zakon, vključno s plačno reformo. Vlada se je odločila, da našim zaposlenim pripada zimski regres, vendar jim hkrati odreka sredstva, potrebna za njegovo izplačilo, saj iz državnega proračuna ni zagotovila finančnih sredstev," so izpostavili. Ob tem gre po njihovi oceni za nekaj več kot 250 zaposlenih.
Kot opozarjajo, so 24. novembra na kabinet premierja in na ministrstva za vzgojo in izobraževanje, za javno upravo in za finance posredovali dopis, v katerem so pojasnili situacijo koncesionarjev v predšolski vzgoji in izobraževanju ter jih zaprosili za korekcijo predpisa. A jim kljub izjemno kratki časovnici za izvajanje sprejetega zakona, do danes niti eno ministrstvo ni poslalo odgovora.
"Zgolj ministrstvo za javno upravo je odstopilo zadevo ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in nas o tem obvestilo. Popolnoma nerazumno je, da se čez noč sprejme zakon, potem pa nastopi molk organov, ki bi morala biti tam za nas, državljane," so opozorili.
Kot napovedujejo, bodo uporabili vsa pravna sredstva, tudi ustavno presojo zakona o pravici do zimskega regresa ter pravni spor zaradi kršitev ustavnih pravic neenakosti med izvajalci javnih služb, kršitve načela pravne države, neenakega varstva pravic in onemogočanja svobodne gospodarske pobude.
