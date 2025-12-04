Zasebni vrtci s koncesijo: Nimamo denarja za izplačilo zimskega regresa

"Država je izgubila občutek za pravičnost in enakost. Pod krinko solidarnosti se dogajajo najgloblje kršitve ustavnih načel in zakonskih pravic, in to prav tam, kjer bi morali biti otroci, starši in izvajalci javne službe najbolj zaščiteni," so v združenju izpostavili v današnjem sporočilu za javnost. Kot opozarjajo, zasebni vrtci s koncesijo že več kot 30 let rešujejo prostorske stiske v številnih občinah po Sloveniji, zdaj pa se je vlada "očitno načrtno lotila izčrpavanja in uničevanja uveljavljenih koncesionarjev, ki na lokalni ravni zelo dobro sodelujejo in so v veliko razbremenitev občinskih proračunov," so izpostavili.

Premierja Roberta Goloba ob tem sprašujejo, kako naj zasebni vrtec s koncesijo pridobi sredstva za izplačilo zimskega regresa, če jim cene programov predpiše občina koncendentka in če ta strošek ni vključen v ceno programa. Po zakonu namreč ne smejo dodatno zaračunavati stroškov, občina pa jim po interpretaciji ministrstva za vzgojo in izobraževanje (MVI) tega stroška ni dolžna zagotavljati mimo cene programa, so izpostavili.

Opozarjajo tudi, da po zakonu ne smejo ustvarjati dobička in posledično nimajo denarnih rezerv za pokritje izplačila zimskega regresa. Cena programa, ki jo delno krije občina, delno pa starši, pa pokriva le tekoče stroške plač, materiala in prehrane, so dodali.