Slovenija

Zasebni vrtci s koncesijo: Nimamo denarja za izplačilo zimskega regresa

Ljubljana, 04. 12. 2025 18.22 | Posodobljeno pred 56 minutami

Avtor
STA
V Združenju zasebnih vrtcev Slovenije opozarjajo, da zasebni vrtci s koncesijo nimajo denarja za izplačilo zimskega regresa, teh sredstev tudi ne morejo zagotoviti. Kot napovedujejo, bodo uporabili vsa pravna sredstva zaradi kršitev ustavnih pravic, tudi ustavno presojo zakona o pravici do zimskega regresa.

"Država je izgubila občutek za pravičnost in enakost. Pod krinko solidarnosti se dogajajo najgloblje kršitve ustavnih načel in zakonskih pravic, in to prav tam, kjer bi morali biti otroci, starši in izvajalci javne službe najbolj zaščiteni," so v združenju izpostavili v današnjem sporočilu za javnost. Kot opozarjajo, zasebni vrtci s koncesijo že več kot 30 let rešujejo prostorske stiske v številnih občinah po Sloveniji, zdaj pa se je vlada "očitno načrtno lotila izčrpavanja in uničevanja uveljavljenih koncesionarjev, ki na lokalni ravni zelo dobro sodelujejo in so v veliko razbremenitev občinskih proračunov," so izpostavili.

Premierja Roberta Goloba ob tem sprašujejo, kako naj zasebni vrtec s koncesijo pridobi sredstva za izplačilo zimskega regresa, če jim cene programov predpiše občina koncendentka in če ta strošek ni vključen v ceno programa. Po zakonu namreč ne smejo dodatno zaračunavati stroškov, občina pa jim po interpretaciji ministrstva za vzgojo in izobraževanje (MVI) tega stroška ni dolžna zagotavljati mimo cene programa, so izpostavili.

Opozarjajo tudi, da po zakonu ne smejo ustvarjati dobička in posledično nimajo denarnih rezerv za pokritje izplačila zimskega regresa. Cena programa, ki jo delno krije občina, delno pa starši, pa pokriva le tekoče stroške plač, materiala in prehrane, so dodali.

Vrtec
Vrtec FOTO: Shutterstock

"Naši zaposleni so plačani popolnoma enako kot zaposleni v javnih vrtcih, saj nam to veleva zakon, vključno s plačno reformo. Vlada se je odločila, da našim zaposlenim pripada zimski regres, vendar jim hkrati odreka sredstva, potrebna za njegovo izplačilo, saj iz državnega proračuna ni zagotovila finančnih sredstev," so izpostavili. Ob tem gre po njihovi oceni za nekaj več kot 250 zaposlenih.

Kot opozarjajo, so 24. novembra na kabinet premierja in na ministrstva za vzgojo in izobraževanje, za javno upravo in za finance posredovali dopis, v katerem so pojasnili situacijo koncesionarjev v predšolski vzgoji in izobraževanju ter jih zaprosili za korekcijo predpisa. A jim kljub izjemno kratki časovnici za izvajanje sprejetega zakona, do danes niti eno ministrstvo ni poslalo odgovora.

"Zgolj ministrstvo za javno upravo je odstopilo zadevo ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in nas o tem obvestilo. Popolnoma nerazumno je, da se čez noč sprejme zakon, potem pa nastopi molk organov, ki bi morala biti tam za nas, državljane," so opozorili.

Kot napovedujejo, bodo uporabili vsa pravna sredstva, tudi ustavno presojo zakona o pravici do zimskega regresa ter pravni spor zaradi kršitev ustavnih pravic neenakosti med izvajalci javnih služb, kršitve načela pravne države, neenakega varstva pravic in onemogočanja svobodne gospodarske pobude.

vrtci zasebni koncesija zimski regres
KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
David Murn
04. 12. 2025 19.22
a za odvetnike ki bodo šli v ustavno presojo pa imajo? Pol bojo izgubil plačal odvetnike in zaprl vrata.
ODGOVORI
0 0
Anion6anion
04. 12. 2025 19.16
Tisti menedžer ki danes najbolj kriči da ga bo bozicnica potisnila v izgubo , so bo po zaključnem računu, naslednje leto izplačal veliko nagrado za poslovno uspešnost.
ODGOVORI
0 0
Anion6anion
04. 12. 2025 19.15
Dvignite cene oskrbnin pa bo za božičnico. Tako kot bodo vsi domovi za starejše povišale cene in ne bi nič od znižanja ki ga obljublja maljevac
ODGOVORI
0 0
slayer2
04. 12. 2025 19.11
+2
Še to,naj preverijo v tistih firmah, ki božičnice "ne zmorejo" dati,če si je vodstvo na koncu leta izplačalo nagrade,vsaj pri nas je bilo tako vsako leto!!!
ODGOVORI
2 0
slayer2
04. 12. 2025 19.10
+3
"Država je izgubila občutek za pravičnost in enakost",banda,naj mi odgovorijo na tole,ali je pravično,da človek še minimalne plače ne dobi???!!!
ODGOVORI
3 0
Sirhakel7
04. 12. 2025 19.05
+0
Jaz samo še čakam kdaj se bodo tisti na socialni dvignili in zahtevali božičnico za nevidno delo..
ODGOVORI
2 2
slayer2
04. 12. 2025 19.10
+0
Oni mešajo meglo,že to je za njih prenaporno!!!
ODGOVORI
1 1
srecnii
04. 12. 2025 19.05
+0
Nehajte lagat zasebni vrtci, za otroka pa starši plačajo 600-700 evrov in več. Tu se vidi kako kradejo in goljufajo starše. Inšpekcija jih na pregleda kam so denar vse zmetal
ODGOVORI
2 2
Emyy
04. 12. 2025 19.04
+2
Haha, začelo se je, zdaj bo 70% firm nesposobnih za izplačilo božičnic
ODGOVORI
3 1
mmickica
04. 12. 2025 19.00
+5
Ta vlada pac zares ne ve, kaj dela in pika.
ODGOVORI
6 1
Groucho Marx
04. 12. 2025 19.00
+1
Lewaci so javno za javno, privatno pa za privatno.
ODGOVORI
2 1
Jožajoža
04. 12. 2025 18.58
-2
Prodat jahte,BMW in mercedese....res so lopovi ti kvazi " podjetniki".
ODGOVORI
2 4
Groucho Marx
04. 12. 2025 18.59
+0
Dovolj je bilo jožajožaTV za danes.
ODGOVORI
1 1
TITO50
04. 12. 2025 18.52
-2
Lažejo, lastnikom koncesij preveriti premoženje.
ODGOVORI
2 4
Darko32
04. 12. 2025 18.51
+4
Saj tudi drugi nimajo. Tusti, kateri opravljajo storitveno dejsvnost so na začetku zloma in finančnega bankrota. Še bo veselo. Zato poglejmo recimo javno upravo. Tam je v blagajni minus in bodo z kršitvami človekovih pravic in kršenju ustavnih pravic narodu poskušali polniti proračun za izplačila svojih nagrad. Nihče pa se ne zaveda, da smo na strmi poti propada in finančnega zloma. Čahko je nekaj določiti a problem je to narediti.
ODGOVORI
6 2
Vakalunga
04. 12. 2025 18.49
+6
Za vodovod v Bosni je šlo, pa za Ukrajinske zlate cekretne školjke, da o Palestinskih teroristih ne govorimo..
ODGOVORI
7 1
Vera in Bog
04. 12. 2025 18.35
+8
A ta Golob samo ruši blaginjo ?
ODGOVORI
9 1
enapi
04. 12. 2025 18.34
-10
Večje laži pa še ne. Kaj potem životarijo iz mesca v mesec?
ODGOVORI
3 13
JApajaDAja
04. 12. 2025 18.32
+5
to naj bo "palestinska javna uprava, kladuški vodovod" kamor naj država r slo vlaga naš denar....,ker vodovod imajo očitno že vsi v r slo......
ODGOVORI
6 1
