Zasegli 12 spletnih strani s pornografskimi ponaredki znanih

Razmah podobnih pornografskih vsebin, ustvarjenih z umetno inteligenco, po svetu trenutno prehiteva prizadevanja za ureditev te tehnologije. K širjenju takšnih vsebin so med drugim pripomogle aplikacije, ki z uporabo umetne inteligence omogočajo ustvarjanje lažnih golih posnetkov oseb, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na spletnih straneh z imeni, kot je AI Celebs, so bili objavljeni realistični montažni posnetki in videoposnetki in tožilstvo ocenjuje, da je bilo na njih prikazanih okoli 1200 žrtev.

Šlo je za fotografije in videoposnetke, pri katerih je umetna inteligenca ustvarila vtis, da resnične osebe sodelujejo v spolno eksplicitnih dejanjih, je pojasnil Alvin Bragg.