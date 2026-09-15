Zasegli 12 spletnih strani s pornografskimi ponaredki znanih

Razmah podobnih pornografskih vsebin, ustvarjenih z umetno inteligenco, po svetu trenutno prehiteva prizadevanja za ureditev te tehnologije. K širjenju takšnih vsebin so med drugim pripomogle aplikacije, ki z uporabo umetne inteligence omogočajo ustvarjanje lažnih golih posnetkov oseb, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Na spletnih straneh z imeni, kot je AI Celebs, so bili objavljeni realistični montažni posnetki in videoposnetki in tožilstvo ocenjuje, da je bilo na njih prikazanih okoli 1200 žrtev.
Šlo je za fotografije in videoposnetke, pri katerih je umetna inteligenca ustvarila vtis, da resnične osebe sodelujejo v spolno eksplicitnih dejanjih, je pojasnil Alvin Bragg.
"V zvezni državi New York je nezakonito deliti resnične fotografije in videoposnetke ljudi, ki sodelujejo pri spolnih dejanjih, brez njihovega dovoljenja. Prav tako je nezakonito deliti takšne vsebine, če so ustvarjene ali spremenjene z orodji umetne inteligence," je dejal.
Preiskava se je začela, potem ko je ena od žrtev prijavila spletno stran. Bragg ni povedal, ali so v okviru preiskave koga aretirali.
"Naše preiskave spletnih strani in ustvarjalcev pornografskih vsebin z globokimi ponaredki se šele začenjajo. To je del našega širšega prizadevanja za razgradnjo sistemov, ki spodbujajo in omogočajo kriminal," je dodal.
V ZDA so maja začeli izvajati zakon, ki tehnološkim platformam nalaga odstranjevanje podobnih spolnih ponaredkov in drugih intimnih vsebin brez dovoljenja.
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