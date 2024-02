Zasežen maserati na parkirišču Fursa, Snežičev sodelavec toži državo

Samooklicani doktor davčnih utaj je že dvakrat ostal brez prevoznega sredstva. Če so po plačilu DDV terenca znamke maserati soprogi vrnili, pa limuzina iste znamke, ki jo je vozil Snežič, tudi skoraj pol leta po zaplembi v ljubljanskem BTC ostaja na parkirišču finančne uprave.

"Jaz sem se pogovarjal z ljudmi in so mi rekli, da vedo, da to je nezakonito, ampak da so navodila iz samega vrha. Predvidevam, da je lahko to samo premier, da se avto mora zapleniti, da se Rok Snežič ne bo vozil po Sloveniji z maseratijem," pravi Snežič.

Snežič ima, kot so pojasnili na Fursu, dobrih pet tisoč evrov neporavnanih davčnih obveznosti. "Nimam, jaz nimam več nobenih davčnih dolgov, to je spet laž Fursa," odgovarja Snežič.

S finančne uprave so nam danes, ker da je Snežič nepopolno oziroma enostransko razkril davčno tajnost, posredovali natančne številke. Neporavnani davki so le kaplja v morju dolgov Roka Snežiča. Poleg omenjenih petih tisočakov namreč Snežič državi dolguje še slabega pol milijona evrov. Tako je z dvema pravnomočnima sodbama odločilo ljubljansko okrožno sodišče, ki je Snežiča obsodilo goljufije, pranja denarja in davčne zatajitve. Snežič pa vztraja: Maserati sploh sploh ni moj, je last bosanskega državljana Daria Ivankovića.