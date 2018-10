Zasežene kužke 'razprodali' v le nekaj urah

Danes je zavetišče Mala hiša v Lukačevcih začelo postopek posvojitve 103 pasjih mladičkov, ki so jih pred dnevi na pomurski avtocesti murskosoboški policisti zasegli dvema italijanskima državljanoma. Ta sta jih iz romunsko-madžarske meje želela pripeljati vse do Italije, kjer bi s prodajo psičkov zaslužila tudi do 60.000 evrov. V kombiju so sicer našli 107 mladičkov, en je zaradi slabega stan ja poginil že ob zasegu, trije pa kasneje v zavetišču.

Vodja zavetišča Marjan Kerčmar nam je povedal, da ga je zanimanje za kužke zelo presenetilo. Po njegovih besedah so sprva pričakovali, da bodo živali oddali v posvojitev v dveh ali treh tednih. A danes se je pred zavetiščem že v jutr anjih urah zbrala množica ljudi, nekateri so si kužka že predhodno rezervirali.

"Vsi kužki so bili na naše presenečenje oddani v nekaj urah," je dodal Kerčmar. Pasje mladičke so oddajali po 230 evrov, kar je po besedah Kerčmarja vsota vseh potrebnih cepljenj, čipiranja, registracije in zdravstvene oskrbe. Večina kužkov je bila ob sprejetju v zavetišče v zelo slabem zdravstvenem stanju, bili so dehidrirani in bolni, trije so v zadnjih dneh tudi poginili, je še povedal Kerčmar. Ker so psički trenutno stari od dva do tri mesece, še niso bili kastrirani oziroma sterilizirani. Ko bodo psički dopolnili vsaj šest mesecev, bodo za ta poseg morali poskrbeti novi posvojitelji.

Kot so povedali v zavetišču, so kužki podobni različnim pasmam, ker pa nimajo potrebne dokumentacije, ne morejo trditi, da so čistokrvni.