Zaskrbljena mama priprtega Tiktokerja že pred leti prijavila Policiji

27-letnik je po besedah novogoriškega tožilstva osumljen šestih kaznivih dejanj in 11 poskusov, povezanih s prikazovanjem, izdelavo, posestjo in posredovanjem pornografije. Osumljen je tudi pridobivanja oseb, mlajših od 15 let, za spolne namene. Gre za 11 mladoletnih deklet.

Njegova dejanja so bila na družbenem omrežju TikTok vsem na očeh, pa nam pove zaskrbljena mama 13-letnice. "Vse skupaj se je začelo dogajati dve leti nazaj, ko sem na na družbenih omrežjih opazila to osebo. Njegovi videi so se mi zdeli zelo sporni, saj je namigoval na najstnice," pove.