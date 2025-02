Zaskrbljena predsednica: Evropa je postala ranljiva

Iz urada predsednice republike Nataše Pic Musar so sporočili, da z zaskrbljenostjo spremljajo dogajanja, povezana s prizadevanji za mir v Ukrajini.

"Evropske države so ob začetku ruske agresije v Ukrajini družno stale ob strani Ukrajini pri zaščiti njene ozemeljske celovitosti. To je vseskozi poudarjala tudi Slovenija, skladno z njenim nacionalnim interesom varovati ozemeljsko celovitost držav, suvereno enakost in nasploh spoštovati mednarodno pravo. S svojo podporo ozemeljski celovitosti Ukrajine in nesprejemljivosti reševanja konfliktov z oboroženim bojem namesto po mirni poti, so evropske države pokazale tudi, da enotnost krepi njihovo težo v mednarodnih odnosih. Samo enotna Evropa je namreč lahko močna Evropa in s tem enakovreden akter v mednarodnih odnosih. Samo Evropa, ki po svetu zbuja spoštovanje kot politični, vojaški, ekonomski in etični akter, je zmožna zagotavljati (človekovo) varnost doma. In samo takšna Evropa bo lahko samozavestna v mednarodnih odnosih," je zapisala.