Čeprav v Sloveniji zazdaj še nismo zabeležili primerov okužbe, se v bolnišnicah, šolah, univerzah in cerkvah nanje pripravljajo. Glavno vprašanje staršev te dni - ali naj otroke pošljemo v šolo ali naj ostanejo doma v samoizolaciji? Univerze študente in zaposlene, ki so se v minulih dneh vrnili iz Italije, pozivajo, naj ostanejo doma.

