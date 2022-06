Zaskrbljeni upravniki pred kurilno sezono: od dobaviteljev ne dobijo ponudb

Sama cena elektrike predstavlja manj kot 50 odstotkov končnega zneska na položnici. Vse ostalo so trošarine, prispevki in omrežnine. In prav tu ima vlada priložnost. "Torej, znižanje omrežnin, odstranitev prispevkov za obnovljive vire energije, znižanje DDV-ja pomeni, da bodo izpadi na nekih drugih blagajnah, ali na omrežninah ali v blagajni za obnovljive vire energije, kar pomeni posledično verjetno manj subvencij za zelene vire, to je skratka na vladi," pojasnjuje Jurij Šimac iz Financ. Razlika med ceno elektrike, ki jo plačujejo gospodinjstva, in ceno na borzi je že sedaj velika. "Ta razlika je trenutno krat štiri," dodaja Šimac.

"Če predpostavljamo, to je sicer zelo malo verjetno, da nobenih ukrepov vlade ne bi bilo, bi šli računi kar konkretno gor, verjetno lahko na trenutne zneske računamo vsaj krat dva," ocenjuje Šimac. Tudi hrana je in bo tudi v prihodnje vse dražja.

"Lahko trdimo, da zna biti po predvidevanjih povečanje cen hrane dvomestno, govorimo o povečanju velikosti 10 odstotkov, lahko celo več," ocenjuje Rok Spruk iz Ekonomske fakultete. Vlada tudi tu napoveduje ukrepanje. Pri vseh pa, opozarja Spruk, se je treba usmeriti na tiste, ki jih višje cene najbolj udarijo po žepu. "Vsepovprek subvencioniranje vsem državljanom preprosto ni ekonomsko smiselno, ker je ukrep predrag in bo samo še spodbudil inflacijska pričakovanja. Ker iz zadnjih pandemskih let smo v Sloveniji podedovali visok javni dolg, zaradi tega ker prekomerno, recimo tukaj subvencioniranje, ki smo ga imeli z vavčerji in tako naprej, ima svojo ceno, zastonj kosila na koncu dneva ni."

"Upravniki ne dobijo ponudb od dobaviteljev"

In če so preteklo zimo stanovalce, predvsem tiste v večstanovanjskih stavbah, po vsej Sloveniji zadele astronomske cene ogrevanja, upravniki ponekod že sedaj zaskrbljeno gledajo v prihodnjo kurilno sezono. "Glavna težava zdaj na trgu oziroma v panogi je, da upravniki ne dobijo ponudb od dobaviteljev. Dobavitelji se sklicujejo na to, da nimajo zakupljenih zadostnih količin, da bi sprejeli tudi te večstanovanjske stavbe," pravi direktor Zbornice za poslovanje z nepremičninami Boštjan Udovič.

Tudi tu so prvi vladni predlogi že na mizi. "Ministrstvo predvideva uvedbo nove kategorije odjemalcev, to so skupni odjemalci v večstanovanjskih stavbah, načeloma na prvi pogled zgleda rešitev ustrezna, ampak hudič je v podrobnostih," opozarja Udovič. Za skupno mizo naj bi sedli, še doda, prihodnji teden.