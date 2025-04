'Zaskrbljujoče': dan ekološkega dolga za Slovenijo letos 17 dni prej

Direktor inštituta Tomaž Gorenc je poudaril, da prekomerna raba naravnih virov ne ogroža zgolj stabilnosti naših ekosistemov, temveč ima znatne posledice tudi na dolgoročno prehransko varnost, zdravje ljudi in odpornost družbe kot celote. "To ni le ekološki problem, temveč pomembno vprašanje naše kakovosti življenja v prihodnosti," je še izpostavil.

V času, ko geopolitični izzivi in trgovinske vojne vse bolj oblikujejo svetovno dogajanje, se v Sloveniji odvija tiha, a nič manj zaskrbljujoča kriza – prekomerna raba naravnih virov, so sporočili z inštituta. "Zaskrbljujoče je, da bomo letos dan ekološkega dolga dosegli že pred koncem prve tretjine leta, kar jasno kaže na alarmantno prekomerno rabo virov in ekosistemskih storitev," so posvarili.

V okoljski organizaciji Umanotera ob današnjem dnevu ekološkega dolga opozarjajo na pomanjkanje ustrezne družbene odzivnosti. "V času, ko Slovenija dosega svoj dan ekološkega dolga, je glavna debata, za koliko bomo zvišali vojaške izdatke, in ne, kako bomo naslovili čedalje bolj zaostreno podnebno problematiko ter z njo povezane številne druge družbene krize. Naraščajoče neenakosti po svetu ne povzročajo samo nestabilnosti in posredno konfliktov, ampak so tudi zelo problematične z okoljskega vidika. Bogate države, bogati posamezniki in največje korporacije blokirajo napredne politike ter imajo nesorazmerno večji negativen vpliv na naravo in podnebje," so bili kritični.

Dodali so, da k ekološkemu dolgu pomembno prispeva prehranska industrija z visoko porabo naravnih virov in močno obremenitvijo okolja. "Pridelava hrane vključuje intenzivno rabo zemljišč, vode in energije ter povzroča izpuste toplogrednih plinov, s čimer močno obremenjuje okolje. Po drugi strani pa so prehranski sistemi tudi med prvimi, ki občutijo posledice podnebnih sprememb," so spomnili.