'Zaskrbljujoče je, da si minister tudi teden po nasilju ne pogleda primera'

Vprašanje smo na ministrstvo poslali, ker so se po torkovi oddaji 24UR ZVEČER odzvali starši in opozorili, da so ministrstvo redno obveščali o nasilju, ki se je dogajalo na šoli.

In tudi to je razlog za Bizjakove besede. "Da si v tem tednu dejansko ni pogledal primera. Da vseeno izjavi, da ni bilo javljeno pred tem, kot da pred tem dogodkom ni bilo nasilja," je kritičen.

Starši in vodstvo osnovne šole so v preteklem letu ministrstvo za vzgojo in izobraževanje vsaj šestkrat obvestili o nasilju na šoli. V enem izmed dopisov so zapisali, da je eden izmed romskih otrok še posebej problematičen: "Naše otroke na šoli in izven šole ustrahuje, jim grozi in z njimi fizično obračunava." Ter še: "Otroke je po tem tako strah, da si ne upajo v šoli nič povedati. Situacija pa je naše otroke pripeljala do te faze, da so starše prosili, da jih prepišejo na drugo šolo."

Da so za nasilje na osnovni šoli vedeli že dlje časa, so nam potrdili tudi na ministrstvu. "V zvezi z nasilnim dogodkom v OŠ Velika Dolina lahko povemo, da je ravnateljica pred časom kontaktirala Sektor za osnovno šolstvo ministrstva za vzgojo in izobraževanje in nas seznanila, da imajo na šoli nasilnega učenca, ki ga težko obvladujejo," so povedali. Ravnateljica pa da je izpostavila tudi, da gre za učenca, ki je fizično močnejši od vrstnikov, ter da se šola sooča z njegovim nasilnim obnašanjem. Takrat je omenila dva dogodka, so sporočili z ministrstva za šolstvo.

Zato so starši nad ministrom zaskrbljeni. "Da ne drži vseh niti v svojih rokah. Saj ne bi rekel, če bi bil to svež primer, da se je zgodil še isti dan, minister pa zvečer ni vedel te zadeve. Da pa si po enem tednu še vedno ne pogleda primera, je zaskrbljujoče," še meni Bizjak.

Danes sicer v Brežice na to temo in v zvezi z romskimi vprašanji prihajajo predstavniki treh ministrstev, tudi ministrstva za vzgojo in izobraževanje, ločeno pa bo zasedal tudi svet občine Brežice.