Zaskrbljujoče: splet slabo vpliva na duševno dobrobit deklet

Februarja in marca 2022 so med osnovnošolci tretjega triletja in srednješolci na točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si izvedli anketo, ki je pokazala, da se vpliv interneta na dekleta in fante razlikuje. Anketo je izpolnilo 486 učencev in učenk ter 246 dijakinj in dijakov. Dekleta so bolj prezasedena z internetom, se bolj primerjajo z drugimi na internetu in jih negativne izkušnje bolj prizadenejo. Precej več deklet kot fantov je obremenjenih s čim hitrejšim odgovorom na prejeto sporočilo, delež pa s starostjo narašča. Kar 70 odstotkov učenk in 78 odstotkov dijakinj čuti ta pritisk, medtem ko je pri fantih delež 48 in 59 odstotkov.

"Pritiski, prezasedenost, pomanjkanje spanca, primerjanje z drugimi in slabo počutje so le nekateri negativni vplivi spleta, ki bolj prizadenejo dekleta kot fante," navajajo v sporočilu za javnost. Kot poudarjajo, imajo način komunikacije, značilne za internet, ter vsebine, ki so jim uporabniki tam izpostavljeni, velik vpliv na njihovo počutje, predvsem pri mladih.

Dekleta se bolj kot fantje primerjajo s popolnimi podobami zvezdnic in vplivnic. Prav tako jih je več kot fantov zaradi tega nezadovoljnih s svojim videzom. Bolj pogosto kot fantje tudi same opremljajo svoje fotografije s filtri in izboljšavami. Skoraj tri četrtine vprašanih deklet v 9. razredu in srednji šoli primerja svojo podobo obraza in telesa s podobami na spletu. Skupno je v zadnjem triletju osnovne šole delež deklet, ki se primerjajo, 63 odstotkov, v srednji šoli pa 74 odstotkov. Pri fantih pa je bistveno drugače, saj se primerja le 23 odstotkov osnovnošolcev in 33 odstotkov dijakov.

Prezasedenost z internetom, družbenimi omrežji in mobilnim telefonom občuti štiri petine vprašanih deklet in dve tretjini fantov. Kar 66 odstotkov osnovnošolskih deklet in 68 odstotkov srednješolk se želi za nekaj časa odklopiti od interneta, pa se bojijo, da bodo kaj zamudile. Pri fantih je ta delež 54 in 59 odstotkov.

Skoraj dve tretjini deklet in le ena tretjina fantov ima vtis, da so življenja drugih boljša, kadar gledajo slike svojih prijateljev na spletu. V osnovni šoli tretjina deklet ni zadovoljna s svojim videzom zaradi gledanja popolnih objav na internetu, pri dekletih v 9. razredu se delež povzpne na 42 odstotkov. Pri fantih pa je kar štirikrat manjši, le 8 odstotkov. V srednji šoli je delež nezadovoljnih deklet 43 odstotkov, fantov pa 10 odstotkov.

Na počutje deklet gledanje slik popolnih obrazov in vitkih ali mišičastih teles zvezdnikov njihovega spola vpliva slabše kot na fante. Petina osnovnošolk in četrtina dijakinj se ob tem počuti slabo, desetina osnovnošolk in 7 odstotkov dijakinj pa zelo slabo. Pri fantih so ti deleži več kot pol manjši – le na 9 odstotkov osnovnošolcev in 6 odstotkov dijakov vpliva slabo ter na 4 odstotke osnovnošolcev in odstotek dijakov zelo slabo.

Med osnovnošolskimi najstniki dvakrat več deklet kot fantov uporablja filtre in druge izboljšave svojih fotografij, ki jih naredijo z mobilnim telefonom. Pri srednješolcih je razlika med spoloma nekoliko manjša: 53 odstotkov deklet in 28 odstotkov fantov uporablja filtre.

Mnenje drugih se bolj dotakne deklet

Anketa je še pokazala, da je dekletom zelo pomembno, da so del svojega socialnega kroga, in zanje mnenje drugih veliko šteje. Tako se 60 odstotkov vprašanih osnovnošolk in 62 odstotkov srednješolk počuti slabo, če so izključene iz skupin sošolcev na družbenih omrežjih ali aplikacijah za sporočanje. Pri fantih sta ta deleža 44 in 47 odstotkov. Če na spletu vidijo slike z zabave, na katero niso bile povabljene, se slabo počuti 57 odstotkov najstnic in le približno tretjina najstnikov. Prav tako se 57 odstotkov vprašanih osnovnošolk počuti slabo, če se nekdo norčuje iz njih na spletu. Delež s starostjo narašča: v 9. razredu je 62 odstotkov in pri dijakinjah 63 odstotkov. Pri fantih taka situacija slabo vpliva le na dobro četrtino osnovnošolcev in slabo tretjino dijakov.