Zaskrbljujoče stanje cepljenja v Sloveniji: Kaj kažejo zadnji podatki?

Cepljenje med otroki se pri nas še drži okoli evropskega povprečja, a zaskrbljujoče je, da tudi to upada, ocenjujejo na Ministrstvu za zdravje. Številne otroške bolezni smo pri nas izkoreninili, a to ne pomeni, da se ob premajhni precepljenosti ne morejo znova pojaviti, opozarja stroka. Ko govorimo o neobveznih cepljenjih odraslih, še bolj zaostajamo. Brezplačna cepljenja se premalo izkoriščajo. Raziskava je pokazala, da Slovenci kot pomembna prepoznavamo samo tista cepljenja, ki so obvezna. Vendar to še zdaleč ne drži, opozarjajo na Infekcijski kliniki, kjer so še pred tedni imeli poplavo pacientov z gripo.