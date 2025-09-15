Zaskrbljujoči prizori z avtobusne postaje: uživajo lističe, ki sprožijo nezavest

Zunanji del glavne avtobusne postaje v Mariboru: nezavesten moški, ob njem pa zaskrbljeni mimoidoči, ki kličejo na pomoč. Pa posnetek iz notranjosti postaje: ob ležečem moškem stoji varnostnik, le nekaj metrov naprej pa leži še ena negibna oseba. Slišijo se tudi kriki.

"Vse to, kar ste videli ali pa kar se da videti na posnetkih, spletnih omrežjih in podobno, kaže na to, da gre res za nekaj močnega in pa najverjetneje tudi zelo učinkovitega," razlaga direktor Marproma Ranko Šmigoc.

Kot kaže, posamezniki uživajo poceni drogo v obliki lističev, ki so prepojeni s substancami. Dodajo jih v tobak, nato pa pokadijo. Velikokrat se zgodi, da že po enem dimu padejo v nezavest.

"Pri klasičnem kanabisu si naredil en dim ali dva oz. tri, in si bil zadet, proporcionalno glede na to, koliko dimov si naredil. Pri tem niti ne, se naredi en večji dim in človek pade dol," razlaga Martin Gselman, vodja centra za preprečevanje odvisnosti v ZD dr. Adolfa Drolca Maribor.

Kot dodaja, gre za lahko dostopno drogo, večina oseb, ki jo uživa, pa pristane na urgenci. "Načeloma gre za motnje zavesti, so slabše odzivni, spijo. Tam jih poležejo, jim dajo infuzijo in jih tekočinsko malo okrepijo, potem pa se po določenem času zbudijo in gredo lahko domov," pojasni.

A ker gre po vsej verjetnosti za brezdomce, se večina znova vrne na avtobusno postajo.

"Delamo na tem, da skupaj s pristojno policijsko upravo, pa tudi z našo varnostno službo, ki je tukaj odgovorna za izvajanje varnosti, varnostnih ukrepov, tudi dnevno patruljiramo in izvajamo ukrepe, ki so nam na razpolago, seveda kaj dosti ne, ampak toliko, kolikor pa, da zagotovimo avtobusno postajo primerno po občutku varnosti seveda vsem obiskovalcem," še pove Šmigoc.

Župan je medtem napovedal sestanek s pristojnimi službami, da ugotovijo, kaj lahko storijo, danes pa se je na to temo srečal tudi z vodstvom mariborske policije.

"Sama obnemoglost ali pa ležanje na javnem kraju še ni dovolj za obstoj prekrška, ampak mora biti nekdo, ki je pri tem moten, se pravi nekdo nastopi kot priča v kasnejšem prekrškovnem postopku," pojasni Beno Meglič, direktor PU Maribor.

Sama uporaba prepovedane droge še namreč ni kaznivo dejanje.