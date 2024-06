Zaskrbljujoče: četrtina vprašanih voznikov drogo jemlje vsaj enkrat na teden

Uživanje drog med drugim vpliva na zbranost, spremembe čustvenega stanja, reakcijski čas voznika, zmožnost presoje o varnostni razdalji in hitrosti nasproti vozečega se vozila, so opozorili. "Nikakor ne smemo pozabiti, kako negativno droge vplivajo na vožnjo," je poudarila direktorica Felserjeva.

Agencija je v anketi o uporabi drog, alkohola in drugih psihoaktivnih snovi v povezavi z vožnjo motornega vozila ugotovila, da je več kot četrtina vprašanih v zadnjem letu že uživala droge. Več kot tretjina, to je 34 odstotkov, je drogo jemala vsaj enkrat na leto. Po navedbah direktorice agencije Simone Felser je šokantno, da več kot četrtina vprašanih, to je 27 odstotkov, drogo jemlje vsaj enkrat na teden.

Na agenciji so med ključnimi ukrepi izpostavili več policijskih nadzorov, izboljšanje ozaveščanja o vplivu drog in psihoaktivnih snovi ter povečanje dostopnosti programov za zdravljenje odvisnosti. "Ne ogrožajte svojega zdravja in ne uživajte prepovedanih drog. Če ste vzeli drogo, nikoli ne sedite za volan. Prav tako se nikoli ne usedite v vozilo, kjer je voznik pod vplivom droge, in poskrbite, da tudi vaši prijatelji ne vozijo, če so vzeli drogo," je dejala Felserjeva.

Robert Vehovec iz Sektorja prometne policije Uprave uniformirane policije pri Generalni policijski upravi je na novinarski konferenci opozoril, da je neustrezno psihofizično stanje še vedno najpomembnejši posredni dejavnik za prometne nesreče. Navedel je, da je že zadnjih nekaj let skoraj deset odstotkov prometnih nesreč povezanih z vožnjo pod vplivom alkohola. "Droge vplivajo, da vozniki slabo zaznavajo okolico in lahko slabo reagirajo," je dejal Vehovec.

Do konca meseca poostreni policijski nadzori

Agencija za varnost prometa je spletno anketo izvedla maja in junija na vzorcu 3301 posameznika v okviru prve nacionalne preventivne akcije "Droge". Policija bo v okviru te do konca junija izvajala poostren nadzor nad alkoholiziranimi vozniki in vozniki pod vplivom prepovedanih drog. Prisotnost droge v telesu bodo pri voznikih ugotavljali tudi s pomočjo tisoč dodatnih hitrih testov, ki so jim jih na agenciji predali na novinarski konferenci.

Lani je bilo po podatkih agencije 92 prometnih nesreč povzročenih pod vplivom prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi. Umrli so trije udeleženci, 44 prometnih nesreč pa je bilo s hudo telesno poškodbo. Policisti so odredili 1505 strokovnih pregledov na droge, od tega je bilo 264 pozitivnih, 812 odklonjenih in 276 negativnih.