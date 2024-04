Zaslišali nekdanjo Snežičevo soprogo, tudi ta potrdila njegovo povezanost z babico

Klavdija Snežič se je spominjala tudi dne, ko je njen takratni mož prišel domov z večjo kuverto, na njegovo prošnjo pa je v njej naštela 400.000 evrov, večinoma z bankovci za 500, nekaj pa tudi za 100 evrov. Kot je pojasnila, je babica želela, da se Rok reši dolgov, ki so nastali zaradi iger na srečo, ter da prekine poslovne in zasebne stike z Nenadom Đukićem .

Zdaj že nekdanja soproga je izpovedala, da je šlo med babico, ki naj bi obtoženemu leta 2008 posodila 400.000 evrov, in Rokom za neverjetno povezanost. Z babico je bila, kot je rekla, v zelo dobrih odnosih tudi sama, bili pa naj bi več kot prijateljici. Dodala je, da se je glede posojila vnuku posvetovala tudi z njo.

Zaradi dolgov naj bi Snežič prejemal klice ljudi, ki so od njega terjali vračilo, ko je dolg poplačal, pa so se prenehali. Babica naj bi imela denar, potem ko ga je ob osamosvojitvi prinesla iz ene od bank v Avstriji, shranjen doma, kar v spalnici, ker ni zaupala slovenskim bankam, je dejala Klavdija Snežič. Ob tem je povedala, da sta bila dedek in babica zelo varčna, velik del denarja pa da je dedek zaslužil z opravljanjem cenitev gozdov.

Babica se je po njenih besedah pozneje odločila za vpis hipoteke na Rokove nepremičnine, na vprašanje tožilca Matije Hostnika, kako naj bi obtoženi denar vrnil, pa je pojasnila, da je imel takrat ideje o začetku posla za oddajanje luksuznih plovil.

Snežičev oče bolj skop z informacijami

Precej manj podrobnosti se je spomnil oče, ki bi se kot ožji sorodnik lahko odpovedal pričanju, a se je odločil drugače. Po njegovih besedah sta bila njegova danes že pokojna tast in tašča precej premožna, nenazadnje naj bi kar nekaj premoženja podedovala po starših in stricu iz ZDA, pa tudi sama sta dosti zaslužila in malo porabila.

Oče je še potrdil, da je bil Rok babičin ljubljenec, ki mu je tudi v preteklosti kdaj že posodila denar. Tudi njemu in njegovi soprogi sta zelo pomagala v mladosti, ko sta gradila hišo, deloma s posojilom, deloma pa sta jima denar tudi podarila, je zatrdil Snežičev oče. Ob tem je povedal, da sam ne ve, kje sta denar hranila, o upniško-dolžniških razmerjih svojega sina pa ni vedel povedati ničesar.