Slovenija

Zaslišanja kandidatov za ministre: prva Logar in Vrtovec

Ljubljana, 01. 06. 2026 06.56 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
STA M.S.
Anže Logar po drugem povolilnem sestanku pri Robertu Golobu

Delovna telesa DZ bodo začela zaslišanja ministrskih kandidatov za 16. slovensko vlado pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Svoje načrte za delo na resorjih bo danes predstavila osmerica kandidatov. To bodo ministrski kandidati za infrastrukturo in energetiko, gospodarstvo in delo, kmetijstvo, šolstvo, zdravstvo in finance.

V vladni ekipi, ki jo predlaga Janez Janša, bo ob njem sedelo 15 ministrov. V pogajanjih je med koalicijskimi partnericami največ, sedem ministrskih stolčkov pripadlo SDS, štiri NSi, Demokratom trije, Fokusu eno, SLS pa je ostala brez svojega ministrskega kandidata.

Kandidati bodo danes in v torek članom pristojnih odborov DZ predstavili svoje načrte za vodenje ministrstev.

Kot prva se bosta danes dopoldne pred pristojnima odboroma predstavila prvak NSi Jernej Vrtovec in prvak Demokratov Anže Logar. Vrtovec kot kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko, Logar pa kot kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport.

Opoldne se bosta pred matičnima odboroma začeli predstavitvi kandidata za ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost Janeza Ciglerja Kralja in kandidata za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Boruta Rončevića.

V popoldanskih urah bosta sledili predstavitvi kandidata za ministra za obrambo Valentina Hajdinjaka in kandidatke za ministrico za kulturo Ignacije Fridl Jarc. Kot zadnja danes ob 18. uri na zaslišanje pred odborom prihajata kandidat za ministra za zdravje Tadej Ostrc in kandidat za ministra za finance Andrej Šircelj.

Zaslišanja preostale sedmerice kandidatov pa se bodo zvrstila v torek.

Če ne bo političnih presenečenj, pa bo DZ o imenovanju četrte Janševe vlade predvidoma odločal v četrtek.

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
john gotti
01. 06. 2026 08.12
dva poslušna nedonošenčka…
Hudi časi
01. 06. 2026 08.01
Srečno
Japa Jade
01. 06. 2026 08.00
Kdaj bo prenos na TV, bi rad videl kaj se je Logar med vikendom naučil na pamet in kje bo zopet jecljal.
