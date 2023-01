Zaslišanja pred DZ je prestalo vseh pet kandidatov za preoblikovano vlado

Skozi sito pristojnih parlamentarnih odborov je šla peterica ministrskih kandidatov za vodenje preoblikovanih resorjev v skladu s spremembami zakona o vladi. Spremembe so bile po referendumski potrditvi uveljavljene konec minulega leta. Zaslišanja so prestali Alenka Bratušek, Darjo Felda, Uroš Brežan, Igor Papič in Emilija Stojmenova Duh.

Kandidatka za ministrico za infrastrukturo Alenka Bratušek se je v predstavitvi osredotočila na večje infrastrukturne naložbe v prihodnjih letih, pri čemer je izpostavila trajnostno noto. "Če želimo govoriti o zelenem, je treba dati prioriteto železnicam," je med drugim izpostavila. Poudarila je tudi vlaganja v kolesarsko infrastrukturo. Na področju letalstva je med drugim napovedala interventni zakon za zagotovitev večje letalske povezljivosti. Omenila je še, da na ministrstvu deluje tudi delovna skupina, ki ugotavlja upravičenost ustanovitve nove nacionalne letalske družbe.

Kandidat za ministra za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda je napovedal prenovo kurikuluma v vrtcih, predvsem na področju digitalizacije. Na tem področju je treba sicer opolnomočiti vzgojitelje in učitelje na vseh stopnjah, je dejal. Pri potrebnih spremembah na področju osnovnih šol je spregovoril o nacionalnem preverjanju znanja in razširjenem programu, prenova srednjega šolstva pa mora biti po njegovih besedah takšna, da bodo dijaki ob koncu izobraževanja imeli določene kompetence in bodo znali uporabljati svoje znanje.

Kandidat za ministra za naravne vire in prostor Uroš Brežan je izpostavil, da se bodo v prihodnje posvetili predvsem skrbi za kakovostno življenje ljudi in v luči tega uspešno ohranjanje narave in upravljanje s prostorom ter vodnimi viri. Na novem ministrstvu se bodo po njegovih besedah posvetili razvojnim projektom, soočanju s podnebnimi spremembami. Kot poseben izziv je izpostavil optimizacijo sistemov z nacionalnimi varovanimi območji. Na ministrstvo prehaja tudi področje rudarstva. Glede področja upravljanja voda je izpostavil urejanje vodooskrbe slovenske Istre in kraškega zaledja ter protipoplavne zaščite.

Kandidat za ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič je kot glavno nalogo na področju visokega šolstva navedel prenovo visokošolske zakonodaje. Poudaril je tudi pomen koncepta vseživljenjskega izobraževanja, zeleni prehod in digitalizacijo, javni razpis za krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov in pripravo pravilnika o postopkih in načinu izvrševanja pravic študentov s posebnimi potrebami in študentov s posebnim statusom v visokem šolstvu. Na področju znanosti je Papič izrazil zadovoljstvo ob sprejemu zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti konec leta 2021 in ustanovitvijo razvojnega sveta.

Zaslišanje pred odborom DZ je spešno prestala tudi Emilija Stojmenova Duh. Kot enega izmed osrednjih ciljev je izpostavila digitalna znanja in kompetence. "Grozi nam digitalna izključenost za velik delež našega prebivalstva," je dejala in navedla cilj povečati delež prebivalcev z vsaj osnovnimi digitalnimi znanji in kompetencami z današnjih 50 na 80 odstotkov do leta 2030. "To pomeni, da lahko uporabljajo vse javne storitve, ki so na voljo," je dejala.