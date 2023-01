Zaslišanje prič za preizkušanje zakonitosti dokazov v zadevi Kavaški klan

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani naj bi se po prvotnih napovedih začela glavna obravnava v zadevi Kavaški klan, a senat še ni začel zasedati, sodnik Tomaž Bromše pa je izpeljal narok za preizkušanje zakonitosti dokazov z zaslišanjem prič. Ni še namreč odločil o predlogu za izločitev nekaterih dokazov, tako da se bo glavna obravnava začela v sredo.

Senat, pri sestavi katerega so imeli po Bromšetovih navedbah nekaj težav, se bo sestal v sredo, ko se bo tudi začela glavna obravnava, je pojasnil sodnik. Ker je bil današnji narok že sklican in ker želi zagotoviti sojenje brez nepotrebnega odlašanja, pa je narok za 15 obtoženih kljub temu izpeljal. Udeležilo se ga je 14 obtoženih, obtoženi Dalibor Kožul pa se naroka neupravičeno ni udeležil. Šlo je za javen narok izven glavne obravnave, na katerega je sodnik povabil priče, ki so povezane z nekaterimi dokazi v obtožnici, za katere je obramba v predobravnavnem naroku zahtevala izločitev.

icon-expand Obravnava v zadevi Kavaški klan. FOTO: POP TV

Obramba je sicer prepričana, da bi moral sodnik o predlogu za izločitev dokazov odločiti pred začetkom glavne obravnave. Zagovornik domnevnega vodje slovenske celice Kavaškega klana Klemna Kadivca Branko Gvozdić je zahteval izločitev sodnika. Prepričan je, da mora sodnik o izločitvi dokazov odločiti še v okviru predobravnavnega naroka in ne more odločitve prenesti v naslednjo fazo postopka. Predlogu za izločitev sodnika so se pridružili še odvetniki nekaterih drugih obtoženih. Med pojasnili so denimo navajali, da je odločitev o izločitvi dokazov pomembna, da stranke vedo, kateri dokazi jih obremenjujejo, in bodo lahko ustrezno pripravile obrambo.

Sodnik pa je zahteve zavrgel, saj je ocenil, da gre za očitno neutemeljene zahteve, podane z namenom zavlačevanja postopka in spodkopavanja avtoritete sodišča. Izrazil je prepričanje, da ne gre za preskakovanje faz, in sprejel sklep, da se opravi narok, ki je javen in na katerem se izven glavne obravnave zaslišijo priče. Zaslišanje prič je bilo namenjeno predvsem razčiščevanju vprašanja ustnih ali pisnih dovoljenj za zaseg podatkov iz naprav GPS, ki so bile nameščene v avtomobilih podjetja za izposojo avtomobilov Navis Mobil, ki naj bi jih uporabljali tudi nekateri obtoženi. Obramba je namreč prepričana, da so bili podatki pridobljeni nezakonito.