Zaslužili 2,5 milijona evrov, letošnji zmagovalec prodan za 9960 evrov

Organizatorji letošnje 18. licitacije vrednejših sortimentov lesa ocenjujejo, da je ta bila uspešna, je na novinarski konferenci v Slovenj Gradcu dejal Jože Jeromel iz Društva lastnikov gozdov Mislinjske doline.

Licitacija je bila po zbrani in ponujeni količini druga največja. Na zemljišče ob Podgorski cesti je 760 lastnikov večinoma iz Slovenije, pa tudi iz Avstrije, Hrvaške in BiH, pripeljalo 6854 hlodov v skupni izmeri 7153 kubičnih metrov. Na lanski rekordni licitaciji so, za primerjavo, zbrali nekaj manj kot 10.000 kubičnih metrov hlodovine.

Organizatorji, pa tudi kupci, ocenjujejo, da je po kakovosti letošnja licitacija najboljša doslej. Skupno 56 kupcev iz 11 držav je oddalo skoraj 23.000 ponudb. Največ kupcev je bilo iz Slovenije, skupno 18, več kot deset kupcev je bilo tudi iz Avstrije in Italije.

Po doseženih cenah tokratna licitacija ni bila rekordna. Tudi letos je najvišjo ceno dosegel hlod gorskega javorja rebraša, tokrat ga je lastnik pripeljal iz BiH, kupec iz Italije pa je zanj ponudil 6500 evrov za kubični meter oz. 9960 evrov za cel hlod.

"To je precej pod cenami nekaterih preteklih let, verjetno pa tudi sortimenti te vrste tokrat niso bili tako kakovostni kot v preteklih letih," je povedal Jeromel. Hkrati na licitacijo nista prišla dva tuja kupca, ki sta doslej vsako leto ponujala najvišje cene. Od enega imajo informacijo, da še ni uspel prodati lanskoletne količine furnirja, je dodal Jeromel.

Drugi najdražji hlod je bil prav tako hlod gorskega javorja rebraša, lastnik z območja Trbovelj bo zanj dobil nekaj manj kot 8400 evrov. Na stopničkah za najdražje hlode se je letos znašla tudi smreka, in sicer na tretjem mestu. Lastnik hloda je iz slovenjgraške občine in bo zanj dobil nekaj manj kot 7000 evrov.

Da sicer trenutno cene posekanega lesa padajo, je povedal tudi v. d. generalnega direktorja direktorata za gozdarstvo in lovstvo na kmetijskem ministrstvu Gregor Meterc. Dodal je, da ministrstvo licitacije lesa podpira, z njo se dvigne vrednost lesa. K vrednosti veliko prispeva genetika in tudi nega gozda, za kar država tudi namenja sredstva, je spomnil.

Zaradi spora glede zemljišča licitacije prihodnje leto morda ne bo

Koroška licitacija vrednejšega lesa ni edina v Sloveniji, je pa največja po zbrani količini in ima najdaljšo tradicijo. Že vrsto let pa se organizatorji soočajo z iskanjem primernega prostora. Zadnja leta licitacija poteka na kmetijskem zemljišču ob Podgorski cesti, ki je v lasti sklada kmetijskih zemljišč in gozdov in je dano v najem, hlodovina pa je na zemljišču razstavljena slabe tri mesece.

"Letošnje leto smo se srečevali s prijavami inšpektorjem in inšpekcijskim nadzorom, ki še vedno poteka. Dobili smo že eno odločbo, da bi morali v 30 dneh ta les odstraniti, ker uporabljamo to površino v nasprotju z občinskim prostorskim načrtom," je povedal Jeromel. Pričakuje, da bodo od kmetijske inšpekcije dobili tudi kazen.

Organizatorji so občino že zaprosili, da bi glede občinskega prostorskega načrta skupaj našli rešitev do naslednje licitacije, sicer je izvedba prihodnje leto ogrožena. Jeromel ocenjuje, da brez pomoči občine in pristojnih ministrstev ne bo šlo.

Slovenjgraški podžupan Peter Pungartnik je v zvezi s tem povedal, da občina že dolgo skuša zagotoviti prostor, a doslej rešitve še niso našli. Glede prostorskega načrtovanja pa, da je to eno najbolj zahtevnih opravil lokalne skupnosti, pri kateri pa je ta tudi omejena.

V prvem krogu letošnje licitacije je bilo prodanih prek 90 odstotkov ponujene hlodovine, prodana pa je bila za skupno okoli 2,5 milijona evrov. Največjo količino, skoraj tisoč kubičnih metrov, je kupilo podjetje z Madžarske.