Zaslužite v turizmu: Študentske in redne zaposlitve, ki ponujajo fleksibilnost in napredovanje!

Postani del najuspešnejšega turističnega podjetja v Sloveniji! V Postojnski jami in Butičnem hotelu Vila Planinka na Jezerskem se odpirajo nova delovna mesta za stalno zaposlitev in študentsko delo.

FOTO: Postojnska jama d.d.

Park Postojnska jama nudi številne priložnosti za sezonsko delo in redno zaposlitev.

"Zadnje raziskave kažejo, da perspektiven kader ne išče zgolj stabilne zaposlitve, temveč predvsem želi delati v motiviranem okolju, ki spodbuja njihov osebni in strokovni razvoj," pravi eden najuspešnejših podjetnikov pri nas Marjan Batagelj in navaja, da zato kot direktor tudi sam vzpodbuja vrednote, kot so fleksibilnost, ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem, smiselnost dela ter pozitivno delovno kulturo. Pomembno je tudi, poudarja, da kot delodajalec spoštuje ideje in mnenja zaposlenih ter dopušča avtonomijo pri delu. V tem kontekstu družba Postojnska jama d. d. ponuja številne priložnosti za vse, ki iščete dinamično zaposlitev. V družbi, ki upravlja z dvema največjima turističnima znamenitostma v Sloveniji – Postojnsko jamo in Predjamskim gradom – Hotelom Jama v Postojni ter slovi po luksuznem Butičnem hotelu Vila Planinka na Jezerskem, prepoznavajo te vrednote in ponujajo dobro plačana delovna mesta z možnostjo napredovanja in razvoja kariere. Foto: Postojnska jama d.d.

FOTO: Postojnska jama d.d.

Vila Planinka na Jezerskem je sinonim za luksuzni turizem in ponuja velike možnosti za karierni napredek.

Študentsko delo v turizmu: Prijavite se zdaj! Postojnska jama in Predjamski grad sta pravi magnet za turiste z vseh koncev sveta. Prav zato delo v Parku Postojnska jama ponuja nešteto možnosti za delo v mednarodnem okolju, kjer lahko trenirate znanje tujih jezikov kot promotorji ali vodniki. Izkoristite sezono za dober zaslužek v gostinstvu, kuhinji, kot prodajalec ali delavec na parkirišču. V pozitivnem delovnem okolju s prilagodljivim urnikom je to odlična priložnost za napredovanje in osebni razvoj. Prijavi se zdaj!

FOTO: Postojnska jama d.d.

Sezonsko delo v Parku Postojnska jama ponuja priložnosti tako v trgovini kot v gostinstvu, marketingu, hotelirstvu in v tehničnih poklicih.

Odlično delovno okolje in karierna priložnost Postojnska jama d. d. je urejeno podjetje, ki ponuja varno in prijetno delovno okolje ter možnost za napredovanje. Direktor Marjan Batagelj od vselej stremi k napredku, spodbuja inovativne rešitve in kreativne ideje, zagovarja dobro delovno etiko in okolje ter skrb za svoje delavce. Poleg dobrega in rednega mesečnega plačila, velja izpostaviti tudi številne druge nagrade, ki jih zaposleni pridobijo z izkazanim dobrim delom ter učinkovita usposabljanja in podporo, ki jo podjetje ponuja novim sodelavcem. Preveri razpoložljiva delovna mesta tako v vodniški službi kot v marketingu, prodaji, na hotelski recepciji in v gostinstvu. Preveri razpoložljiva delovna mesta.

FOTO: Postojnska jama d.d.

Postojnska jama in Predjamski grad sta največji turistični zanimivosti v Sloveniji, delo v najboljšem turističnem podjetju pa ponuja neprecenljive izkušnje.