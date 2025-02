Zasnežen pokal Vitranc: meteorologi napovedujejo nove snežinke

V Zgornjesavski dolini je po poročanju Agencije RS za okolje snežiti začelo že ponoči. Nad 800 metrov nadmorske višine je tako do 7. ure zjutraj zapadlo več kot 10 centimetrov svežega snega, krajevne padavine pa so se nato pojavljale še ves dan. Dnevne temperature so se v Zgornjesavski dolini povzpele vse do 4 stopinj Celzija.