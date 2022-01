Motnje električne energije, snegolomi in vetrolomi

Slovenijo je ponoči zajelo močno sneženje, zato se večji del države danes prebuja v zasneženo jutro. S prometnoinformacijskega centra voznikom svetujejo previdno vožnjo z upoštevanjem varnostne razdalje in prilagoditev hitrosti voznim razmeram. Na Primorskem medtem težave še vedno povzroča tudi burja. Zaradi močnega vetra so zaprti nekateri odseki avtoceste. Ta je sicer težave povzročal že v četrtek zvečer, ko je na zahodu Slovenije podrl več dreves.

Meja sneženja se je v večjem delu Slovenije spustila do nižin. Do jutra je tako po večjem delu države zapadlo od pet do 15 centimetrov snega. Največ ga je seveda zapadlo v visokogorju, na Kredarici je tako novozapadlega snega 47 centimetrov. Na Notranjskem in v višje ležečih predelih Gorenjske, Koroške in Dolenjske je ponekod zapadlo tudi do 30 centimetrov snega. Zaradi težkega snega na več lokacijah motena dobava električne energije Sneg je sinoči povzročal nevšečnosti tudi v cestnem prometu. Na primorski avtocesti je tako zaradi zimskih razmer iz smeri Vrtojbe proti Kopru popolnoma zaprt uvoz Nanos. Na avstrijski strani prelazov Pavličevo sedlo, Jezerski vrh, Ljubelj in Korensko sedlo so obvezne verige, prelaz Vršič pa je zaprt.

icon-expand Zasnežena Slovenija FOTO: Promet.si

Zaradi težkega snega je medtem na več lokacijah motena tudi oskrba z električno energijo. O tem poročajo z območij: Dobrepolje, Kočevje in Ribnica. Delavci Elektra Ljubljana bodo okvare poskušali odpraviti v dopoldanskem času. V Ljubljani je zaradi izgube nadzora nad vozilom nekaj po 22. uri prišlo do prometne nesreče. Voznica je izgubila nadzor in zapeljala s cestišča, ob tem pa se je vozilo prevrnilo in na strehi pristalo v potoku. Nepoškodovano voznico so iz avtomobila že rešili občani in ji do prihoda reševalcev nudili zavetje v bližnji hiši.

icon-expand Previdno na cestah FOTO: Promet.si

Gasilci ljubljanskih gasilskih brigad so vozilo nato potegnili iz potoka, ga obrnili na kolesa in odstranili s cestišča. Iz vozila je iztekalo motorno olje, zato so na cesti namestili tudi pivnike. V potoku sicer niso zaznali sledi goriva ali motornega olja. V Kranjski Gori je medtem v sredo nekaj čez 17. uro na cesti na Vršič, pod Rusko kapelico tovorno vozilo obtičalo na zasneženem vozišču. Vozilo so s pomočjo vitla izvlekli gasilci GARS Jesenice in PGD Kranjska Gora.

icon-expand FOTO: Arso icon-chevron-left icon-chevron-right

Zaradi sneženja je prišlo tudi do dveh snegolomov. Prvi se je zgodil v Ljubljani, kjer je zaradi novozapadlega snega na Zemljemerski ulici padlo drevo. Gasilci GB Ljubljana so podrto drevo odstranili in tako ponovno sprostili enosmerno ulico. Pod težo snega pa se je v Zgornjih Rutah v jutranjih urah zlomila tudi večja orehova veja, ki je padla na streho stavbe. Gasilci PGD Gozd Martuljek so vejo razžagali in odstranili. Sunki vetra podirali drevesa, v Kopru udarila strela Z Agencije RS za okolje (ARSO) opozarjajo tudi na močnejše sunke burje na Primorskem. Ti so ponoči dosegali hitrost med 100 in 120 kilometrov na uro. Burja, ki je na prehodu z Notranjsko in v višje ležečih krajih Primorske gradila tudi snežne zamete, je proti jutru začela izgubljati na svoji moči. A še preden je začela slabeti je poskrbela za številne težave. Zaradi močnih sunkov vetra je med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani zaprta primorska avtocesta. Zaprt je tudi uvoz Kastelec proti Ljubljani, obvoz poteka preko priključka Kozina. Na vipavski hitri cesti je zaprt tudi uvoz Nanos iz smeri Vrtojbe proti Kopru. Obvoz je preko priključka Razdrto. Zaradi poplave je medtem zaprta tudi cesta Poljčane-Majšperk pri Novakah.

icon-expand Gasilci so imeli polne roke dela. FOTO: Bobo