Zasnežena tudi 'primorka': zdrs tovornih vozil pri razcepu Nanos

Prometnoinformacijski center vse voznike še opozarja, naj se na pot odpravijo le, če je to nujno, pred potjo je potrebno očistiti vozilo, na cestah pa prilagoditi hitrost in varnostno razdaljo. Prav tako pozivajo, naj ne prehitevajo plužnih skupin, pred potjo pa se je potrebno pozanimati o stanju na cestah.

Kaos na primorski avtocesti

Zasnežen je tudi večji del primorske avtoceste, kjer prihaja do zdrsov tovornih vozil. Zaradi zdrsa tovornega vozila in močnega sneženja je popolnoma zaprta primorska avtocesta od Postojne proti Kopru, zaprta je tudi vipavska hitra cesta proti Razdrtem.

Na avtocesti Koper - Ljubljana v smeri Ljubljane je na priključku Senožeče v razcepu Nanos zdrsnilo tovorno vozilo, drugo tovorno vozilo pa je zdrsnilo na priključku Vipava v razcepu Nanos na cesti Nova Gorica - Razdrto v smeri Razdrtega.

Na primorski avtocesti nastajajo zastoji na območju Senožeč in Razdrtega v obe smeri, med Ljubljano in Vrhniko, ter med Postojno in Razdrtim v obe smeri.

Tovorna vozila se izločajo pred Vrhniko proti Kopru ter Iz smeri Fernetičev in Kozine proti Ljubljani. Nekateri med njimi pa so z avtoceste zavili na državne ceste, kjer ravno tako povzročajo probleme, je povedal vodja vzdrževanja na CPK Andraž Vidmar. Tako so zaradi zdrsov tovornih vozil težave predvsem na cestah med Kozino in Starodom, na območju Postojne in med Divačo in Razdrtim.

Vidmar je povedal še, da so imeli v pripravljenosti vse terenske ekipe za posipanje in pluženje cest, ki so lahko posredovale takoj ob prvih snežinkah. Trenutno je na terenu 15 plužnih skupin.

Do zastoja tovornih vozil je prišlo pred mejnim prehodom Šentilj na štajerski avtocesti. Dolg je 700 metrov, piše Prometnoinformacijski center.

Prometne nesreče

Prometna nesreča se je zgodila na cesti Kranj - Medvode, kjer promet poteka izmenično enosmerno. Po prvih podatkih sta bila v nesreči udeležena tovornjak in osebni avtomobil. Prav tako zaradi prometne nesreče promet poteka izmenično enosmerno na glavni cesti Kočevje - Ljubljana pri Novih Ložinah.