Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Zastalo ji je srce, padla je na tla, rešila sta jo skrbna policista

Murska Sobota, 17. 02. 2026 11.34 pred 1 uro 1 min branja 20

Avtor:
Ne.M.
Kontrolna točka Pince

Policista iz Murske Sobote sta na avtocesti ob kontrolni točki nudila prvo pomoč ženski, ki je nenadoma padla in ni kazala znakov življenja. Zahvaljujoč hitremu ukrepanju in izvajanju postopkov oživljanja, sta uspela vzpostaviti njen srčni utrip.

Policista Policijske postaje za izravnalne ukrepe Murska Sobota Robert Majc in Robert Kančal sta 12. februarja izvajala naloge, povezane z začasno mejno kontrolo na kontrolni točki Pince na avtocesti A5. Med svojim delom sta na parkirišču ob javnih sanitarijah opazila, da je na tla nenadoma padla ženska, ob kateri se je nahajal moški, so sporočili iz PU Murska Sobota.

Kraj nesreče
Kraj nesreče
FOTO: PU Murska Sobota

Z masažo srca sta vzpostavila ponovni utrip

Po padcu je moški pričel kričati in prositi za pomoč, zato sta policista stekla do ženske in ugotovila, da ne kaže znakov življenja, so zapisali na Policiji. Nemudoma sta pričela z izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja ter obvestila nujno medicinsko pomoč. Do prihoda reševalcev sta izvajala masažo srca, pri čemer sta uspela vzpostaviti ponovni utrip, so še sporočili iz PU Murska Sobota. Nadaljnje postopke oživljanja so prevzeli reševalci ZD Lendava.

Ugotovili so, da je 63-letna državljanka Francije očitno doživela zastoj srca. Po uspešno nudeni prvi pomoči je bila z reševalnim vozilom prepeljana v Splošno bolnišnico Murska Sobota na nadaljnje zdravljenje.

policista murska sobota oživljanje

Sedemmilijonska goljufija: fiktivne gradbene storitve, slamnati direktorji ...

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JApajaDAja
17. 02. 2026 13.02
skrbna policista....
Odgovori
0 0
Smartička
17. 02. 2026 12.58
Lepo😊
Odgovori
+1
1 0
jast123
17. 02. 2026 12.54
lahko ustanovita firmo Robi@Robi
Odgovori
0 0
strupzdravilo
17. 02. 2026 12.53
bravo, čestitke, sploh ne bi smelo bit drugače
Odgovori
+2
2 0
Bozjidar
17. 02. 2026 12.44
Bravo,lepa promocija znanja in clovecnosti,lepa gesta ,
Odgovori
+5
5 0
Boti
17. 02. 2026 12.39
🥇
Odgovori
+3
3 0
NeXadileC
17. 02. 2026 12.32
Pohvala za usposobljenost, ter za človeško in strokovno prizadevanje, ki je obrodilo sadov.
Odgovori
+9
9 0
vicente
17. 02. 2026 12.32
Bravo Fanta
Odgovori
+8
8 0
Svarog
17. 02. 2026 12.29
Lepa novica. Nekomu so rešilient življenje. Nič ni več vredno od tega
Odgovori
+11
11 0
AleksanderS
17. 02. 2026 12.08
Hvalevredno dejanje / bravo
Odgovori
+17
17 0
Watcherman
17. 02. 2026 12.07
Vsaka čast za dobro delo in rešitev ženske vse pohvale policistoma.Lp
Odgovori
+19
19 0
ptuj.si
17. 02. 2026 12.07
Bravo policista, čeprav vas ta golobnjak ima za razredne sovražnike, ste še vedno iskreno v varovanju naroda. Hvala.
Odgovori
+6
14 8
bor99
17. 02. 2026 12.36
a je treba a?
Odgovori
+0
2 2
Celjan78
17. 02. 2026 12.37
ne sekiraj se zavtega pfujčana.... bister je kot gosti sok
Odgovori
+1
1 0
Janez_53
17. 02. 2026 12.51
Bukselj, a res moraš vsepovsod dodajati tvoje blesave umotvore???
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
7 znakov, da je vaš otrok razvajen: kako prepoznati vedenja, ki zahtevajo spremembe
Ali vzgoja hčerke res stane več?
Ali vzgoja hčerke res stane več?
Prehrana, ko je otrok bolan: preprosti nasveti dietetika za hitrejše okrevanje
Prehrana, ko je otrok bolan: preprosti nasveti dietetika za hitrejše okrevanje
Rdeče in modre pege pri dojenčku: kdaj skrbeti?
Rdeče in modre pege pri dojenčku: kdaj skrbeti?
zadovoljna
Portal
Nuša brez filtra po izpadu: "To ni človek, ki bi ga imela v življenju!"
Na to znamenje bo najbolj vplival današnji Sončev mrk
Na to znamenje bo najbolj vplival današnji Sončev mrk
Znana Slovenka razkrila, da pričakuje deklico
Znana Slovenka razkrila, da pričakuje deklico
Kultna torbica, ki se je vrnila v modo
Kultna torbica, ki se je vrnila v modo
vizita
Portal
Najnižja priporočena temperatura ogrevanja doma za ohranjanje zdravja
Obsežen pregled raziskav razkriva, da smo se o postenju motili
Obsežen pregled raziskav razkriva, da smo se o postenju motili
Debelost lahko poveča tveganje za smrt zaradi nalezljivih bolezni za 70 odstotkov
Debelost lahko poveča tveganje za smrt zaradi nalezljivih bolezni za 70 odstotkov
4 opozorilni znaki srčnega infarkta, ki jih običajno ignoriramo, dokler ni prepozno
4 opozorilni znaki srčnega infarkta, ki jih običajno ignoriramo, dokler ni prepozno
cekin
Portal
Denar in Slovenci - imamo ga, a očitno ne vemo, kaj naj z njim
Dodaten zaslužek: Ženska ustvari 800 evrov z obnovo pohištva
Dodaten zaslužek: Ženska ustvari 800 evrov z obnovo pohištva
Tako družbena omrežja vplivajo na vaše finance
Tako družbena omrežja vplivajo na vaše finance
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
moskisvet
Portal
5 stvari, ki jih ženske opazijo na moškem v prvih 10 sekundah
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Neverjeten vzpon slovenskega kluba v le petih letih
Neverjeten vzpon slovenskega kluba v le petih letih
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
dominvrt
Portal
Nemški ovčar – vse, kar morate vedeti o priljubljeni pasmi psov
Pozimi vsi delajo to napako pri PVC-oknih – in zato nastane prepih
Pozimi vsi delajo to napako pri PVC-oknih – in zato nastane prepih
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Tako bo cvetje v vazi zdržalo dlje
Tako bo cvetje v vazi zdržalo dlje
okusno
Portal
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
Preprosta sladica z okusom slavne mojstrovine
Preprosta sladica z okusom slavne mojstrovine
Napitki za lajšanje zgage in slabe prebave po pustnih dobrotah
Napitki za lajšanje zgage in slabe prebave po pustnih dobrotah
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
voyo
Portal
Kmetija
Ježek Sonic
Ježek Sonic
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534