Zastalo ji je srce, padla je na tla, rešila sta jo skrbna policista

Policista Policijske postaje za izravnalne ukrepe Murska Sobota Robert Majc in Robert Kančal sta 12. februarja izvajala naloge, povezane z začasno mejno kontrolo na kontrolni točki Pince na avtocesti A5. Med svojim delom sta na parkirišču ob javnih sanitarijah opazila, da je na tla nenadoma padla ženska, ob kateri se je nahajal moški, so sporočili iz PU Murska Sobota.

Po padcu je moški pričel kričati in prositi za pomoč, zato sta policista stekla do ženske in ugotovila, da ne kaže znakov življenja, so zapisali na Policiji. Nemudoma sta pričela z izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja ter obvestila nujno medicinsko pomoč. Do prihoda reševalcev sta izvajala masažo srca, pri čemer sta uspela vzpostaviti ponovni utrip, so še sporočili iz PU Murska Sobota. Nadaljnje postopke oživljanja so prevzeli reševalci ZD Lendava.

Ugotovili so, da je 63-letna državljanka Francije očitno doživela zastoj srca. Po uspešno nudeni prvi pomoči je bila z reševalnim vozilom prepeljana v Splošno bolnišnico Murska Sobota na nadaljnje zdravljenje.