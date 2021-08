Zastaral del očitkov iz obtožnice v primeru Stožice

Tožilstvo ljubljanskemu županu in soobtoženim v povezavi z gradnjo športnega centra Stožice očita več kaznivih dejanj, med drugim zlorabo uradnega položaja, goljufijo na škodo EU v povezavi z evropskimi sredstvi, preslepitev pri pridobitvi posojila in ponareditev ali uničenje poslovnih listin.

Ljubljanski župan Zoran Janković je očitke v zadevi Stožice, ki so zastarali še pred sodno obravnavo, komentiral kot trapaste. Pojasnil je, da so do sedaj v vseh sodbah dali prav njemu, in dodal, da je znan po tem, da pošto dviguje redno, pa tudi njegov nabiralnik je dovolj velik. Kot trdi, bo na sodišče šel mirno, čeprav to ni lahko. Pojasnil je tudi, da ga na sodišču čakajo še tri zadeve, ena zaradi prodaje Mercatorjevih delnic leta 2004, dve pa v zadevi Stožice. "Kar se mene tiče, jaz sem pripravljen," je pojasnil in dodal, da je v teh primerih zastaralni rok 20 let, tako da imajo tožilci še dolgo časa "se z mano ukvarjati".

Janković naj bi podpisal sporne pogodbe v višini 1,8 milijona evrov za domnevno fiktiven najem parkirišč v Stožicah. S to potezo je Grep postal kreditno sposobno podjetje in je pri NLB leta 2010 lahko najelo več kot 50 milijonov evrov kredita. Občina pa je s tem prišla do 9,4-milijonskega sofinanciranja iz slovenskega proračuna in evropskih sredstev.

Poleg Jankovića tožilstvo preganja še nekdanjega direktorja Zavoda Tivoli Romana Jakiča, Uroša Ogrina in Zlatka Srako iz podjetja Gradis-Energoplan (Grep), ki je gradilo Stožice, nekdanjega direktorja Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice Sama Lozeja, vodjo občinskega oddelka za šport Marka Kolenca, direktorja projekta gradnje Športnega parka Stožice Andreja Lavriča, nekdanjega gradbenega nadzornika pri družbi DCC svetovanje in inženiring Boruta Skubica in Milana Črepinška iz družbe MCM inženiring, ki je izvajala gradbeni nadzor.