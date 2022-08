Zastarela oprema? Obseg škode še ni znan, tudi stran še ne deluje

V sredo so z Ministrstva za obrambo RS sporočili, da je bil informacijski sistem Uprave RS za zaščito in reševanje v jutranjih urah žrtev kibernetskega napada. Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah je uprava uporabljala zastarelo strežniško in programsko opremo. Vprašanja glede tega smo že v sredo nemudoma poslali tako na ministrstvo kot na upravo. Odgovor z ministrstva pa smo prejeli včeraj popoldne: zatrjujejo, da navedbe o zastareli opremi ne držijo. Obseg škode pa še ni znan, dodajajo.

Po naših zanesljivih neuradnih informacijah naj bi imela Uprava RS za zaščito in reševanje (uprava), torej državni organ, ki skrbi za varnost, zastarelo strežniško in programsko opremo, kar bi lahko bil razlog, da je poskus kibernetskega napada tudi uspel. Že v sredo, takoj ko so v javnost prišle novice o kibernetskem napadu, smo vprašanja glede tega naslovili tako na Ministrstvo za obrambo RS kot tudi na Upravo RS za zaščito in reševanje.

Odgovorov v sredo nismo prejeli, na številne klice v službi za odnose z javnostmi na upravi pa se tudi v četrtek niso odzvali, prav tako ni bil dosegljiv generalni direktor uprave Darko But. Po več poskusih smo sicer uspeli priklicati Ministrstvo za obrambo RS, kjer so odgovorili, da čakajo na odgovore uprave in da nam drugih informacij ne morejo dati. V četrtek popoldne smo nato vendarle prejeli odgovor. "Navedbe, da smo uporabljali zastarelo strežniško in programsko opremo, ne držijo," so zapisali. 'Obseg škode še ni znan' Že v sredo, takoj po napadu, so sporočili tudi, da posledice napada še odpravljajo, a kot kaže, jih odpravljajo tudi še danes, dva dni kasneje. Spletne strani Uprave RS za zaščito in reševanje namreč še vedno ne delujejo. Med drugim poleg uradne spletne strani uprave ne deluje niti njihova stran SPIN, prek katere državljane obveščajo o dogodkih in nesrečah.

