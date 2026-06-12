Zastava na Triglavu spet zaplapolala

Pred točno 35 leti je skupina planincev in gorskih reševalcev na vrhu Triglava razvila slovensko narodno zastavo. Podoba trobojnice na Triglavu je kasneje postala ikonična. Pravi simbol slovenskega prizadevanja za samostojnost. Danes je Slovenska narodna zastava na vrhu Triglava spet zaplapolala. Gorski reševalci iz Mojstrane so jo razvili kot spomin na podvig predhodnikov.