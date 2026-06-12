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Slovenija

Zastava na Triglavu spet zaplapolala

Ljubljana, 12. 06. 2026 19.58 pred 13 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Janez Usenik
Zastava na Triglavu

Pred točno 35 leti je skupina planincev in gorskih reševalcev na vrhu Triglava razvila slovensko narodno zastavo. Podoba trobojnice na Triglavu je kasneje postala ikonična. Pravi simbol slovenskega prizadevanja za samostojnost. Danes je Slovenska narodna zastava na vrhu Triglava spet zaplapolala. Gorski reševalci iz Mojstrane so jo razvili kot spomin na podvig predhodnikov.

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Oblastljudstvu
12. 06. 2026 20.12
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