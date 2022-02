Slovenci smo znova spisali olimpijsko pravljico. Kako so pesti za naše skakalke in skakalce stiskali njihovi domači? Veselje, ples, objemi in poljubi so pospremili naše zlate skakalke in skakalce do najvišje stopničke. In ker tekma ni postregla s pretirano dramatičnimi trenutki, si je družba tekmo še dodatno popestrila.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 03:14 audio-control-play-line Iz 24UR: Kako dosežke proslavljajo bližnji? 02:59 audio-control-play-line Iz SVETA: Navijaško vzdušje v Hramšah icon-chevron-left icon-chevron-right