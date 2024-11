Zastavo EU nadomestili s palestinsko

Na Pedagoškem inštitutu na Gerbičevi ulici v Ljubljani visijo tri zastave - slovenska, zastava inštituta in palestinska zastava, obešena na polovici droga. Slednja se je tam, kot kaže, znašla namesto zastave Evropske unije. In tako je že od konca avgusta. Zakaj so se na inštitutu, ki je nacionalna ustanova in je zaradi poteze deležen kritik, tako odločili?

V začetku septembra je na Bledu potekal Blejski strateški forum (BSF), na katerega so organizatorji povabili tudi Cipi Livni, nekdanjo izraelsko zunanjo ministrico, večkrat obtoženo "sodelovanja in izvajanja genocidne politike do Palestincev", predvsem med operacijo Cast Lead, ki je povzročila več kot 1000 palestinskih smrti in z domov pregnala 100.000 ljudi. Zaradi njenega obiska so, poleg številnih drugih civilnih organizacij, reagirali tudi na Pedagoškem institutu. In to tako, da so zastavo Palestine izobesili na polovici droga.

"Pedagoški inštitut lahko izobeša zastave v skladu z Zakonom o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1), Zakonom o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter slovenski narodni zastavi (ZGZH) ter Ustavo Republike Slovenije. Odločitev glede izobešanja zastave je samostojna. Zastava Palestine je bila izobešena skladno z navedenimi predpisi ob povabilu slovenske vlade Cipi Livini, eni od podpornic genocidne politike Izraela do Palestincev," so zapisali v odgovoru na naše vprašanje.