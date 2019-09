Zastoj na štajerski avtocesti pri Domžalah sega vse do Ljubljane

Zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti je pred priključkom Domžale zaprt vozni pas in oviran promet na izvozu proti Mariboru. Nastal je daljši zastoj vse do Ljubljane, potovalni čas se podaljša za več kot uro, poroča prometnoinformacijski center.

Nalet štirih vozil

Kot so sporočili s PU Ljubljana, so bili okoli 15.15, obveščeni o prometni nesreči na štajerski avtocesti pri priključku Domžale, v smeri Celja. Po prvih podatkih so v nesreči udeležena štiri vozila, v nesreči pa nihče od udeležencev ni poškodovan. Trenutno še poteka ogled kraja nesreče in zbiranje obvestil, zato več informacij o okoliščinah nesreče ne morejo posredovati.