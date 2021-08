Zastoj pred Karavankami dolg sedem kilometrov, gneča tudi na mejnih prehodih s Hrvaško

Na gorenjski avtocesti sta zaprta izvoz in uvoz Lipce, na izvoz z avtoceste spuščajo le domačine, še opozarjajo na Policiji. Zastoj je tudi na izvozu z gorenjske avtoceste Lesce v smeri Bleda. Policija domačinom za to smer svetuje cesto čez Kočno.

Zaradi nadzora potnikov na avstrijski strani in zastojev pa zapirajo predor Ljubelj proti Avstriji, opozarjajo na Prometno-informacijskem centru za državne ceste.

Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Dramljami proti Ljubljani.

Čakalne dobe so danes tudi na številnih mejnih prehodih s Hrvaško. Najdlje se čaka pri vstopu v državo – več kot dve uri na Dragonji in Gruškovju, dve uri na Jelšanah, uro in pol na Obrežju, do ene ure pa v Petišovcih in Metliki, Sočergi in Starodu.