Na gorenjski avtocesti proti Avstriji zastoj tovornih vozil, polna vsa počivališča

Prometno-informacijski center opozarja, da je zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg sedem kilometrov. Posledično je prepovedan promet za tovorna vozila nad 7,5 tone. Poteka izločanje med Ljubljano in predorom Karavanke proti Avstriji. " Polna pa so tudi počivališča na avtocestah pred prehodoma Šentilj in Karavanke. Tovorna vozila naj ostanejo na voznem pasu. Priporočamo, da se danes ne odpravijo na pot proti Avstriji, " pozivajo.

"Še vedno pa pozivamo k previdnosti in varni vožnji mimo stoječe kolone. V primeru morebitnega ponovnega povečanja kolone se izločanje ponovi," so zapisali. Izločali so jih namreč na pas za počasna vozila Strahinj–Podtabor.

Stoječa kolona tovornih vozil na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije se postopno zmanjšuje. V celoti je zaseden vozni pas na relaciji od Lesc do Karavank. Na ostalih delih na relaciji Strahinj-Lesce je promet normalno stekel, so sporočili kranjski policisti.

Vzrok je avstrijska omejitev prometa, ki je veljala včeraj

Spomnimo, promet tovornih vozil proti Avstriji je bil na gorenjski avtocesti povečan že včeraj. V Avstrijo namreč do 22. ure ni bilo mogoče vstopiti zaradi njihove odredbe o omejitvi prometa in praznikov (binkoštni ponedeljek), so sporočili s PU Kranj.

Polnila so se počivališča Karavanke, BS Hrušica, Lipce. Policisti so voznikom tovornih vozil predlagali, naj z vožnjo počakajo do preklica omejitve. "V kolikor bodo počivališča polna, bodo tovorna vozila predvidoma preusmerjena na odstavne pasove, hitrost na avtocesti bo zmanjšana, izvedeni pa bodo tudi morebitni drugi nujni ukrepi," so napovedali.



Po sprostitvi prometa so v smeri Karavank pričakovali močno povečan promet tovornih vozil in zastoj. Omejitev na zaključku gorenjske avtoceste je zato zmanjšana na 60 km/h. "Tovorna vozila bodo ustavljena na voznem pasu na enak način, kot je bilo to ob nedeljah pred epidemijo,"so še sporočili policisti in voznike pozvali k previdnosti in spremljanju dogajanja na cesti v izogib naletom, ki se tam običajno končajo s hujšimi posledicami.