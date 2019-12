Dars: Dobimo veliko pritožb, da je cestninskega nadzora premalo

Kot je opisal bralec, se je zastoj v nedeljo med 18. in 19. uro pojavil takoj za izvozom Vrhnika proti Ljubljani in vztrajal vse do nekdanje cestninske postaje Log, ki je sedaj preurejena in omogoča kontrolo prometa. Obvestila o zastojih brez pojasnjenega razloga je sicer slišal po radiu, pravi, na informacijskih portalih pa ni bilo ničesar.

"Takoj za izvozom Vrhnika se je pojavil zastoj, ki je tok prometa v trenutku popolnoma ustavil, promet pa je nato naprej tekel z izmeničnim popolnim ustavljanjem in rahlim pospeševanjem vozil do hitrosti 10 km/h. Vozniki še vedno niso imeli informacij o tem, kaj se dogaja, dokler se približno dva kilometra pred cestninsko platformo Log ni pojavilo obvestilo o cestninskem nadzoru. Se pravi, da so se vaši cestninski nadzorniki odločili v celoti zapreti avtocesto in izvajati cestninski nadzor? S tem so vede ali nevede kršili 5. člen ZCes-1, ki nedvoumno govori o tem, da je na javnih cestah prepovedano izvajati kakršna koli dela, ki bi ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost prometa na njej. S tem dejanjem so ogrozili uporabnike avtocest, saj se je pretočnost prometa v trenutku ustavila, hitrost vozil se je prav tako v trenutku znižala s 130 km/h na 0 km/h, kar je pomenilo povečano tveganje za nastanek trčenj, mogoče celo verižnih trčenj, DARS pa je pri vsem skupaj opustil svojo dolžnost jasnega obveščanja uporabnikov o dogodku preko cestninskih portalov," je v pismu očital prvemu možu Darsa.

Pri sodelavcih v regionalnem nadzornem centru so tako preverili, ali so ob nedeljskem izvajanju nadzora res nastajali zastoji, kakršne omenja bralec. "V celotnem času nadzora je občasno prihajalo do upočasnjenega prometa (ne do ustavitve prometa) v dolžini približno 300 do 400 metrov in enkrat do upočasnjenega prometa v dolžini do približno 900 metrov. Navedene upočasnitve prometa so čas potovanja podaljšale za nekaj minut in nikakor ne za 45 minut. Prepričani smo, da bi v primeru, če bi bil zastoj v tako velikem obsegu, kot ga omenja v svojem sporočilu, dobili pritožbe in opozorila tudi drugih uporabnikov primorske avtoceste," so zapisali.

Njegove trditve smo preverili na Darsu, kjer so nam najprej pojasnili, da je bila organizator zapore policija in ne oni.

Na Policijski postaji Ljubljana so nam pojasnili, da so v nedeljo med 14. in 19. uro na kontrolni točki Log v smeri Ljubljane res opravljali poostren nadzor prometa po metodologiji "pegaz", pri katerem so poleg policije sodelovali tudi delavci Finančne uprave in Darsa. "Potekal je tako, da je bil promet občasno (največ za pol ure, običajno pa za 15 minut, v času kontrole skupno sedemkrat) preusmerjen preko kontrolne točke. To pomeni, da je promet vseeno potekal, a je bil preusmerjen preko kontrolne točke, kjer je hitrost omejena s prometno signalizacijo, tako da omogoča varno izvedbo nadzora na avtocesti," so pojasnili.

Policija in Dars sta stalno spremljala potek prometa, voznike pa so o preusmeritvi obveščali s pomočjo portalov. "V primeru kolone, večje od dveh kilometrov, je bil promet sproščen in je potekal normalno po avtocesti, konec kolone pa je bil ves čas zavarovan z ustrezno prometno signalizacijo. Tako da ustvarjanje daljših zastojev zanikamo," so zapisali.

Ljubljanski policisti so poudarili tudi, da je nadzor prometa ena temeljnih nalog policije, takšni usmerjeni poostreni nadzori pa so ena od oblik dela, s katero se zagotavlja večja prometna varnost. "V času poostrenega nadzora je bilo izvedenih več ukrepov in ugotovljenih hujših kršitev cestno prometnih predpisov. Med drugim 14x prekoračitev teže vozil, 2x vožnja pod vplivom alkohola, 1x zaseg vozila zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja, 1x plačilni nalog zaradi neustreznih pnevmatik (izrabljenost) in 11 x plačilni nalog zaradi ostalih kršitev," so navedli.